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Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla ilgili vatandaş ne düşünüyor? Asal Araştırma sonuçları paylaştı: 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.01.2025 18:44
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı tartışılmaya devam ediliyor. DEM heyeti konuyla ilgili hem partileri hem de İmrali'yı ziyaret etmişti. Gözler ikinci İmralı ziyaretine çevrilirken kamuoyunun bu konuda ne düşündüğü merak ediliyordu. Asal Araştırma 1800 kişiyle yaptığı araştırmanın sonucunu paylaştı. İşte "Sizce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?" sorusunun yöneltildiği araştırmanın sonuçları...

Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla ilgili vatandaş ne düşünüyor? Asal Araştırma sonuçları paylaştı: 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çıkış günlerdir Türkiye'nin gündeminde... PKK'nın silah bırakması çağrısında bulunması gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demişti.

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'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı konuşmalarda 'Terörsüz Türkiye' vurgusuyla sürece desteğini belirtmişti.

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ÖCALAN EV HAPSİNE ÇIKMALI MI? VATANDAŞLARA SORULDU

Asal Araştırma kamuoyunda birinci gündem maddesi haline gelen tartışmayla ilgili bir anket yaptı. Vatandaşlara "Sizce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?" sorusunu yöneltti.

Ankete katılanların yüzde 86,4 "Hayır çıkmamalı" yanıtını verdi. Yüzde 3,1'lik kısım ise "Evet çıkmalı" dedi. Yüzde 10.5'lik kısım fikrinin olmadığını söyledi.

Öcalan Ev Hapsine Çıkmalı Mı?

Hayır çıkmamalı
Evet çıkmalı
Fikrim yok
Diğer
Anahtar Kelimeler:
pkk Abdullah Öcalan
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