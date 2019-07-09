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Bahçeli'nin özel kaleminden Meral Akşener'e cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, kaset iddiaları sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i aradığını açıkladı.

Bahçeli'nin özel kaleminden Meral Akşener'e cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında gündeme getirdiği, "Kaset iddiasıyla ilgili sesimi yükselttiğimde Devlet Bahçeli’nin özel kalemi, bir arkadaşımı arayıp, (çok bağırıp çağırmasın, kampanyamızın ve projelerimizin önüne geçiyor)" iddiası üzerine yazılı açıklama yapan Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, özel kalem müdürlüğünün sır katipliği olduğunu belirtti.

Çeliker, "İşin doğrusu, kendisinin öne sürdüğü şekilde yaşanmamıştır. Ayrıca başka konularda da doğruları konuşmak ve tartışmak isterse tercih edecekleri herhangi bir mecrada gerçekleri ortaya çıkarmak adına kendilerini kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu olayın bir televizyon programında moderatör ve konukları arasında ortaya atıldığını hatırlatan Çeliker, şöyle devam etti:

"13 Mayıs 2015 günü saat 18.00’de yapacağımız Tokat mitingi öncesi konakladığımız otelde kendisi ile ilgili konu televizyon haberlerinde yer bulunca Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, şahsıma şu ifadeleri kullanmıştır: (Kendisi bir hanımefendi olması hasebiyle ailesine sevenlerine ve camiamıza çok ağır gelen bir tartışma olmuştur. Böyle hassas bir konunun sürekli gündemde kalmasını ahlaki ve vicdani açıdan doğru bulmuyorum. Bununla ilgili gerekli yasal sürecin hızlı bir şekilde işletilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır.)"

"AKŞENER'İ TELEFONLA ARADIK"

MHP Genel Başkanının daha sonra “Hanımefendiyi arayın, bu söylediklerimi iletin sonra da telefonu bana verin kendisiyle konuşup moral vereyim" ifadelerini kullandığını vurgulayan Çeliker, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda kendisini aynı gün saat 17.05'de aradım ancak telefonuma cevap vermedi. Saat 17.15 gibi kendisi şahsıma geri döndü, 'Muratcığım beni aramışsın' hitabıyla karşılıklı hal hatır soruldu. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği hususları kendisine aktardıktan sonra 'Uygunsanız Sayın Genel Başkanımız şahsınızla telefonda konuşmak istiyor' dedim. Kendisi de, gelen bu telefon kadar hiçbir şeyin önemli olmadığını ifade ederek, 'Memnuniyetle görüşmek isterim Sayın Genel Başkanımızla' dedi. Gerçekler bundan ibarettir. Kamuoyunun vicdanına kendisinin de ahlakına emanet ediyorum."

(AA)

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