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Bahçeli'nin 'Sinan Ateş' sorusuna tepkisi gündem olmuştu! MHP'den açıklama geldi: Partimize operasyon başlatıldı, ajanları deşifre edeceğiz

25.01.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bir gazetecinin suikastla ilgili sorduğu soruya "Hadi işine bak" yanıtı gündem olmuştu. MHP'den konuyla ilgili yazılı açıklama geldi. Açıklamada "Kimi zaman gazeteci maskesiyle karşımıza çıkan sicili kabarık operasyon elemanlarının yaptıkları gazetecilik faaliyeti değil, Türkiye karşıtı başkentlerden fonlanan provokatör eylemlerdir" dendi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletle kişilerce silahlı saldırı açılmasıyla suikasta uğraması siyasetin gündemine de taşındı. MHP lideri Bahçeli'nin olayın ardından günlerce suskunluğunu koruması dikkat çekmişti. Bahçeli dün ise bir gazetecinin olayla ilgili sorusuna tepki gösterdi.

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş

BAHÇELİ'NİN GÜNDEM YARATAN TEPKİSİ

Dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Sinan Ateş cinayetinde MHP'ye yönelik suçlamalar olduğuna" dair soru yöneltmesi üzerine Bahçeli "Hadi işine bak" şeklinde yanıt verdi.

Sinan Ateş sorusuna böyle tepki verdi: İşine bak! Sinan Ateş sorusuna böyle tepki verdi: İşine bak!

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"BÜYÜK PANİK İÇİNDE MHP'YE SALDIRMAKTALAR"

Bahçeli'nin gündem yaratan bu tepkisinin ardından MHP'den yazılı bir açıklama geldi. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ve partimizin Türkiye’nin menfaatleri uğruna verdiği mücadele sürdükçe şer odakları büyük bir panik içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi’ne saldırmaktadır.

  • Teröristlere kol kanat geren, PKK’nın kanlı terör eylemlerini dahi masumlaştırmak için çırpınanlar, HDP’nin bölücü heveslerine ve cumhuriyetimize karşı düşmanca söylemlerine tek kelime edemeyenler mesnetsiz söylemlerle MHP’yi karalamaya çalışmaktadırlar.

"DÖRT KOLDAN GENEL BAŞKANIMIZA VE PARTİMİZE KARŞI SALDIRILARI SÜRÜYOR"

  • HDP kapatılmasın diye adeta çırpınan zilletin yancıları suçüstü yakalanmanın ezikliğiyle Milliyetçi Hareket Partisi’ni deli saçması iddialarla suçlamakta, eli kanlı terör örgütleriyle ilişkilerinin üzerini örtmek için sıraya girmektedirler.

  • Ne yapsalar boşuna, ne yapsalar beyhudedir. Ortalama zekâya sahip herkes HDP’nin yularının bölücü terör örgütü PKK’nın elinde olduğunu bilmektedir. Bu gerçek HDP yöneticileri tarafından da defalarca itiraf edilmiştir.

  • HDP; bebek katili cinayet şebekesi, bölücü emellere hizmet eden, Türkiye düşmanı aşağılık terör örgütü PKK’nın şehir ofisidir ve en kısa zamanda kapatılmalıdır.

  • Terör partisi HDP’nin kapatılması konusundaki haklı ve tavizsiz duruşumuz devam ettikçe adeta histerik krizlerine giren şer cephesi dört koldan Genel Başkanımıza ve partimize karşı saldırılarını sürdürmektedir.

"MHP'YE KARŞI OPERASYON BAŞLATILDI"

  • Zillet cephesinin arkasında yuvalanan, yabancı başkentlerden fonlanan, fitne ve iftiradan beslenen bir takım sözde gazeteciler de bir yerlerden düğmeye basılmışçasına adeta MHP’ye karşı bir operasyon başlatmışlardır.

  • Türkiye’nin yükselişini, Türk milletinin devletinin etrafında kenetlenmesini, Milliyetçi Hareket Partisi’nin aziz Türk milleti ile kucaklaşmasını hazmedemeyen karanlık operasyon merkezleri hemen harekete geçmekte ve Türk milletinin son siperi olan MHP’ye karşı bildikleri tüm kirli oyunları devreye koymaktadırlar.

"GAZETECİ KILIĞINDAKİ PROVOKATÖRLERİN DÜŞMANLIKLARI ORTADADIR"

  • MHP’yi karanlık odaklarla, kirli yapılarla ilişkilendirmek isteyenler esasında tam da kendi durdukları yeri göstermektedirler.
    Kimi zaman gazeteci, kimi zaman da siyasetçi maskesiyle karşımıza çıkan sicili kabarık operasyon elemanlarının yaptıkları gazetecilik faaliyeti değil, Türkiye karşıtı başkentlerden fonlanan provokatör eylemlerdir.

  • Gazeteci kılığındaki provokatörlerin, kalemini silah gibi kullanıp tetikçilik yapanların gerçek niyetleri ve aziz milletimize olan düşmanlıkları da açıkça ortadadır.

"MHP BU AJAN PROVOKATÖRLERİ DEŞİFRE ETMEYE DEVAM EDECEK"

  • Ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler, hangi iftiranın arkasına saklanırlarsa saklansınlar gerçekler gün gibi ortadadır. MHP, Türk milletinin gönlündedir.

  • Milliyetçi Hareket Partisi, bu ajan provokatör eylemcileri deşifre etmeye, Türk düşmanı yabancı başkentlerin planlarını bozmaya, Türk milleti ve MHP üzerine yazılan karanlık senaryoları yırtıp atmaya devam edecektir.

  • Maksatlı iftira kampanyaları başlatanlar ve bundan medet umanlar unutmasın ki; Türk’ün çelik iradesi, Amerika’nın sesi olan yerli işbirlikçileri yenecektir."
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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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