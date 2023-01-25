Bahçeli'nin 'Sinan Ateş' sorusuna tepkisi gündem olmuştu! MHP'den açıklama geldi: Partimize operasyon başlatıldı, ajanları deşifre edeceğiz

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletle kişilerce silahlı saldırı açılmasıyla suikasta uğraması siyasetin gündemine de taşındı. MHP lideri Bahçeli'nin olayın ardından günlerce suskunluğunu koruması dikkat çekmişti. Bahçeli dün ise bir gazetecinin olayla ilgili sorusuna tepki gösterdi.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş
Dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bahçeli, toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Sinan Ateş cinayetinde MHP'ye yönelik suçlamalar olduğuna" dair soru yöneltmesi üzerine Bahçeli "Hadi işine bak" şeklinde yanıt verdi.
Bahçeli'nin gündem yaratan bu tepkisinin ardından MHP'den yazılı bir açıklama geldi. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ve partimizin Türkiye’nin menfaatleri uğruna verdiği mücadele sürdükçe şer odakları büyük bir panik içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi’ne saldırmaktadır.
HDP kapatılmasın diye adeta çırpınan zilletin yancıları suçüstü yakalanmanın ezikliğiyle Milliyetçi Hareket Partisi’ni deli saçması iddialarla suçlamakta, eli kanlı terör örgütleriyle ilişkilerinin üzerini örtmek için sıraya girmektedirler.
Ne yapsalar boşuna, ne yapsalar beyhudedir. Ortalama zekâya sahip herkes HDP’nin yularının bölücü terör örgütü PKK’nın elinde olduğunu bilmektedir. Bu gerçek HDP yöneticileri tarafından da defalarca itiraf edilmiştir.
HDP; bebek katili cinayet şebekesi, bölücü emellere hizmet eden, Türkiye düşmanı aşağılık terör örgütü PKK’nın şehir ofisidir ve en kısa zamanda kapatılmalıdır.
Zillet cephesinin arkasında yuvalanan, yabancı başkentlerden fonlanan, fitne ve iftiradan beslenen bir takım sözde gazeteciler de bir yerlerden düğmeye basılmışçasına adeta MHP’ye karşı bir operasyon başlatmışlardır.
MHP’yi karanlık odaklarla, kirli yapılarla ilişkilendirmek isteyenler esasında tam da kendi durdukları yeri göstermektedirler.
Kimi zaman gazeteci, kimi zaman da siyasetçi maskesiyle karşımıza çıkan sicili kabarık operasyon elemanlarının yaptıkları gazetecilik faaliyeti değil, Türkiye karşıtı başkentlerden fonlanan provokatör eylemlerdir.
Ne yaparlarsa yapsınlar, ne söylerlerse söylesinler, hangi iftiranın arkasına saklanırlarsa saklansınlar gerçekler gün gibi ortadadır. MHP, Türk milletinin gönlündedir.
Milliyetçi Hareket Partisi, bu ajan provokatör eylemcileri deşifre etmeye, Türk düşmanı yabancı başkentlerin planlarını bozmaya, Türk milleti ve MHP üzerine yazılan karanlık senaryoları yırtıp atmaya devam edecektir.