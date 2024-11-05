Bahçeli'nin uzattığı ele DEM Parti tepkili: Gerçek niyetlerini belli ettiler! Biz tuttuk ama diğer ortağın parçaladı

TBMM'nin yeni yasama yılının ilk gününde MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşması şaşırtmıştı. Devamında Bahçeli, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşma yapıp terör örgütünün tasfiye edildiğini ilan etmesi çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine DEM Partili belediyelere kayyum atanınca siyasetin atmosferi gerildi.

DEM PARTİ MARDİN'DE TOPLANDI

DEM Parti bugün grup toplantısını Mardin'de gerçekleştirdi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yanı sıra Batman ve Halfeti'nin DEM Partili belediye başkanları Gülistan Sönük ve Mehmet Karayılan da görevlerinden alınmış, yerlerine kayyum atanmıştı.

BAHÇELİ'YE YANIT: BİZE UZATTIĞIN ELDE SORUN YOK, DİĞER ELİNİ BALTALAYAN ORTAĞINDA SORUN VAR

Grup toplantısında konuşma gerçekleştiren DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çıkışlarına şöyle yanıt verdi:

"Sayın Bahçeli, bize uzattığın eli biz tuttuk. Ama diğer elini ortağın parçaladı. Bize uzattığın elde sorun yok, diğer elini baltalayan ortağında sorun var. Madem bir çözüm istiyorsun, kayyum anlayışından vazgeç. Madem çözüm istiyorsun, önce tecridi kaldır. Madem çözüm istiyorsun, hukuku uygula.

"UZATILAN EL MEĞER KAYYUM ATAMAK İÇİNMİŞ"

Uzattıkları elleri tuttuk, bize uzatılan her eli de tutarız. Toplumsal barış için her el değerlidir, reddetmeyiz. Ama siz ne gördünüz? Uzatılan el meğer kayyum atamak içinmiş. Gerçek niyetlerini kayyum atayarak kendileri belli ettiler. Demek ki sahici değilmiş."

BAHÇELİ'DEN DEM PARTİ'YE ÇAĞRI

Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında Abdullah Öcalan hakkındaki çağrısını yinelerken DEM Parti'ye de seslenmiş, "DEM Parti kararını derhal netleştirmeli. Silahla siyaset arasında gelgitli tutumundan derhal uzaklaşmalı" demişti.