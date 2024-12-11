Bahçeli'nin üzerine yönelen bakışlar herkesin dilindeydi! Müsavat Dervişoğlu sessizliğini çok konuşulacak bir iddiayla bozdu

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Devlet Bahçeli, pazartesi günü bütçe görüşmelerinde söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı.

BAŞKA MHP'LİLER DE ALKIŞLADI

Ayrıca MHP sıralarından bazı milletvekillerinin de Bakırhan'ı alkışladığı görüldü.

DEM PARTİLİLERLE TOKALAŞMIŞTI! BAKIŞLAR GÜNDEM OLDU

Bu yıl Meclisin yeni yasama yılına başladığı gün de Bahçeli DEM Partililerle el sıkışarak şaşırtmıştıç

Bahçeli, Bakırhan'ı alkışlayınca yanı başındaki İYİ Partililer Turhan Çömez ve Müsavat Dervişoğlu'nun bakışları kameraya yansıdı.

Günlerdir gündemde olan bu kareyle ilgili İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi.

DERVİŞOĞLU'DAN O KAREYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

O fotoğrafla ilgili "Kızgın bir görüntü vermiş olabilirim" diyen Dervişoğlu, Bahçeli'nin Bakırhan'ı alkışlayacağının önceden bilindiğini ve gazetecilere de bildirildiğini öne sürdü ve Dervişoğlu, "Biz onun ne olduğunu, kim olduğunu herkesten iyi biliriz" ifadelerini kullandı.

"BİZ ONUN NE OLDUĞUNU HERKESTEN İYİ BİLİRİZ"

"Sayın Bahçeli'nin alkışlayacağı biliniyordu, gazetecilere de bildirilmiş. Sayın Bakırhan konuşmasını tamamlar tamamlamaz, basın locasındaki bütün gazeteciler kameralarını Sayın Bahçeli'ye yönelttiler. Dolayısıyla ben hiç şaşırmadım. Ama duruma bakarak, kızgın bir görüntü vermiş olabilirim. Biz onun ne olduğunu, kim olduğunu herkesten iyi biliriz."

DERVİŞOĞLU İP ATMIŞ, BAHÇELİ ODASINA ASMIŞTI

Dervişoğlu daha önce partisinin TBMM grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2007'de Erzurum'da düzenlediği mitingde ip atmasına gönderme yaparak, "Erzurum Meydanı'nda Sayın Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'a ip atarak, 'Ben asamadım, asabiliyorsan sen as' demişti. Buradan Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum; Abdullah Öcalan'ı asamadınız; ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Al şimdi bu ipi baş köşede, başının ucuna as" diyerek elindeki ipi kürsüden fırlatmıştı.

Devlet Bahçeli, Dervişoğlu'nun fırlattığı ipi istemişti. Dervişoğlu, "Erzurum'da kaybettiği ipi bizde arıyor. Önce benim konuşmamı duvara assınlar. İpi de bulursam hakikaten gönderirim" demiş, MHP, ipi aldıklarını açıklamıştı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İYİ Parti grup toplantısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye makam odasına koyması gerekçesiyle atılan ipi aldık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, ipi makam odasına astı" denmişti.