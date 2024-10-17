HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçeli Öcalan'a çağrı yapmıştı! El sıkışmayla başlayan 'çözüm süreci' tartışmasına AK Parti kapıyı kapattı: Hem sorun hem çare farklı

Bahçeli Öcalan'a çağrı yapmıştı! El sıkışmayla başlayan 'çözüm süreci' tartışmasına AK Parti kapıyı kapattı: Hem sorun hem çare farklı

17.10.2024 12:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle el sıkışması siyasette yeni bir 'çözüm süreci' tartışması başlattı. Günlerdir gündemde olan tartışmalarla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala 'çözüm sürecine' kapıyı kapatırken dikkat çeken bir mesaj verdi.

Bahçeli Öcalan'a çağrı yapmıştı! El sıkışmayla başlayan 'çözüm süreci' tartışmasına AK Parti kapıyı kapattı: Hem sorun hem çare farklı

Siyaset sahnesinde günlerdir "Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?" sorusu tartışılıyor. Tartışmanın fitilini ateşleyen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin yeni yasama yılına başladığı gün yaptığı hamle oldu. Çözüm süreci tartışmasına ilişkin son olarak AK Parti'den net bir mesaj geldi.

Ekran görüntüsü 2024-10-17 124716
Bahçeli'nin DEM Parti'yle tokalaşması gündeme damga vurdu.

"HER SEFERİNDE AYNI ŞEYİ YAPMAK DURUMUNDA DEĞİLİZ"

NTV'de yer alan habere göre; AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa milletvekili Efkan Ala, "Çözüm süreci masamızda yok" diyerek tartışmalara kapıyı kapattı. Efkan Ala, "Sorun da farklı, sorunlara bulunacak çare de farklı. Geçmişte oldu, bitti. Abdullah Öcalan’la temas gündemimizde değil. Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki" mesajını verip ekledi:

"BUNLAR AŞILDI"

"24 saat Kürtçe kanal yayın yapıyor. Bunlar aşıldı. O süreçlerin belli yerinde Ortadoğu tarumar oldu. Türkiye, o reformlarını yapmamış olsaydı Irak ve Suriyeye döndürmek isteyen projelere yenilirdi."

thumbs_b_c_a0da46ea199509c185cca8f72c57e5f2

YENİ ANAYASA TARTIŞMASI: MASAYI BİR KURALIM

Bu arada yine siyasetin gündemindeki bir başka tartışma olan yeni anayasa meselesine değinen Ala, "Masayı bir kuralım. Tartışmak, konuşmak ve bir araya gelmek için anlaşalım. Orada herkes görüşünü söyleyecek." dedi.

ERDOĞAN: ANA DİLİNİ KONUŞTUĞU İÇİN MİLYONLARCA VATANDAŞIMIZ ÖTEKİLEŞTİRİLDİ

'Çözüm süreci' tartışması gündemdeyken 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Sırf ana dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşlarımız ötekileştirildi. Bedelini demokrasimiz ödedi. Bürokratik oligarşinin devlet tasavvurunda yeri yoktur." mesajıyla dikkat çekmişti.

BAHÇELİ'NİN TERÖRİST BAŞI ÖCALAN'A ÇAĞRISI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapan Devlet Bahçeli, "Buyursun, örgütün tasfiye edildiğini, terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında aklından bile geçirmesin" demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Efkan Ala
En Çok Okunan Haberler
Defineciler harabeye çevirdi! 400 yıllık ama terk edilmiş...

Defineciler harabeye çevirdi! 400 yıllık ama terk edilmiş...

26 suç kaydıyla serbestçe dolaşan sapık suçüstü ifşa oldu

26 suç kaydıyla serbestçe dolaşan sapık suçüstü ifşa oldu

Düğün gününde kocasının ihanetini öğrendi! İş arkadaşıyla yasak aşk detayı...

Düğün gününde kocasının ihanetini öğrendi! İş arkadaşıyla yasak aşk detayı...

Dev çikolata markası konkordato ilan etti!

Dev çikolata markası konkordato ilan etti!

Son dakika | Şimdi de Sivas sallandı! Depremin büyüklüğü açıklandı: AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika | Şimdi de Sivas sallandı! Depremin büyüklüğü açıklandı: AFAD'dan açıklama geldi

'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' Rojin'in son Google aramaları şaşırttı! En çarpıcı nokta ise Google haritalarda baktığı yer

'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' Rojin'in son Google aramaları şaşırttı! En çarpıcı nokta ise Google haritalarda baktığı yer

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.