Bahçeli Öcalan'a çağrı yapmıştı! El sıkışmayla başlayan 'çözüm süreci' tartışmasına AK Parti kapıyı kapattı: Hem sorun hem çare farklı

Siyaset sahnesinde günlerdir "Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?" sorusu tartışılıyor. Tartışmanın fitilini ateşleyen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin yeni yasama yılına başladığı gün yaptığı hamle oldu. Çözüm süreci tartışmasına ilişkin son olarak AK Parti'den net bir mesaj geldi.

"HER SEFERİNDE AYNI ŞEYİ YAPMAK DURUMUNDA DEĞİLİZ"

Bahçeli'nin DEM Parti'yle tokalaşması gündeme damga vurdu.

NTV'de yer alan habere göre; AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa milletvekili Efkan Ala, "Çözüm süreci masamızda yok" diyerek tartışmalara kapıyı kapattı. Efkan Ala, "Sorun da farklı, sorunlara bulunacak çare de farklı. Geçmişte oldu, bitti. Abdullah Öcalan’la temas gündemimizde değil. Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki" mesajını verip ekledi:

"BUNLAR AŞILDI"

"24 saat Kürtçe kanal yayın yapıyor. Bunlar aşıldı. O süreçlerin belli yerinde Ortadoğu tarumar oldu. Türkiye, o reformlarını yapmamış olsaydı Irak ve Suriyeye döndürmek isteyen projelere yenilirdi."

YENİ ANAYASA TARTIŞMASI: MASAYI BİR KURALIM

Bu arada yine siyasetin gündemindeki bir başka tartışma olan yeni anayasa meselesine değinen Ala, "Masayı bir kuralım. Tartışmak, konuşmak ve bir araya gelmek için anlaşalım. Orada herkes görüşünü söyleyecek." dedi.

ERDOĞAN: ANA DİLİNİ KONUŞTUĞU İÇİN MİLYONLARCA VATANDAŞIMIZ ÖTEKİLEŞTİRİLDİ

'Çözüm süreci' tartışması gündemdeyken 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Sırf ana dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşlarımız ötekileştirildi. Bedelini demokrasimiz ödedi. Bürokratik oligarşinin devlet tasavvurunda yeri yoktur." mesajıyla dikkat çekmişti.

BAHÇELİ'NİN TERÖRİST BAŞI ÖCALAN'A ÇAĞRISI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yapan Devlet Bahçeli, "Buyursun, örgütün tasfiye edildiğini, terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında aklından bile geçirmesin" demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır