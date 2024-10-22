Bahçeli 'Öcalan' çıkışıyla siyaset gündemini değiştirdi! Peş peşe tepkiler geliyor: Allah böyle siyaseti kahretsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Meclis'te yaptığı grup toplantısındaki konuşmasıyla önümüzdeki günlerin yeni tartışmasını başlattı. Sert ifadeleriyle bilinen Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM DEĞİŞTİ

Bu açıklamanın ardından sosyal medya ve televizyonlarda gündem bir anda değişti. Konuyla ilgili çok sayıda yorum yapılırken siyasiler ve gazeteciler peş peşe açıklamalarda bulundu.

"KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş: “Kulaklarıma inanamadım… Bebek katili, terörist başını meclise davet edip konuşma yapmasını isteyen ve UMUT HAKKINDAN yararlansın diyen #DevletBahçeli’yi kınıyorum. Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu taşımakla mükelleftir. Kimse Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in koltuğunda oturup teröre yandaşlık yapamaz.. TBMM’de yeteri kadar terörist varken birde onların ele başını meclise sokmak kimsenin haddi değildir. NOKTA..”

"ALLAH BÖYLE SİYASETİ KAHRETSİN"

Ümit Özdağ: Bahçeli, terörist başı Öcalan’ın TBMM’de DEM grubunda konuşmasını istedi.

Allah böyle siyaseti kahretsin. Bir bebek katili terörist, İstiklal Harbi vermiş gazi TBMM’de DEM grubunda konuşacak. İnanır gibi değil.

"BU SÖZLERİ BİR DESEK..."

Barış Pehlivan: Bahçeli'nin dediğinin onda birini desek, MHP'liler tarafından "vatan haini", "PKK'lı", "terörist" ilan edilirdik. Düşünce ve ifade özgürlüğü ne güzel şey kardeşim :)

"İLGİNÇ"

Levent Gültekin: Bahçeli Öcalan’ı Meclis’e davet etti, çok ilginç!

Murat Ağırel: Devlet Bahçeli "Öcalan gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun" mu dedi?