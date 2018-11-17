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Bahçeli: Ordu milletvekilimizin açıklamaları MHP'yi bağlamayacaktır

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 13:15 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt'un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlamayacaktır" dedi.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt'un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi'ni bağlamayacaktır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden, partisinin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığının belli ve bilinmekte olduğunu söyleyen Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz ve diğer teşkilat mensuplarımız, belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükelleftir. Bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır. Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur."
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 15 Kasım'da TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 'yerel seçimlerde ittifak' sorusuna, "Ak Parti için durum 31 Mart'ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti hükümeti ve yetkililerine şunu net şekilde söyleyebiliriz: MHP, Cumhur İttifakı için bir kazançtır, kazanımdır. MHP ile birlikte girilecek bir seçimden büyük başarılar ortaya çıkacaktır, iyi neticeler, güzel sonuçlar alınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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