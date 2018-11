Bahçeli: Ortak aday çıkan her yerde Cumhur İttifakı'nın gereği neyse onu yapacağız (2)

'HER FEDAKARLIĞI SEVE SEVE YAPARIZ'

Devlet Bahçeli, Türkiye'nin pek çok sorunu varken, yeni bir hükümet sisteminin tesis ve temin çalışmaları sürerken, Cumhuriyet'in üçüncü evresine henüz geçmişken hiçbir gelişmeye ilgisiz kalamayacaklarını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin teoriden pratiğe kadar her aşamasında içinde olduğunu belirten Bahçeli, "Mimarisinde pay sahibi olduğumuz hükümet sisteminin muhafazası için ihtiyaç duyulan her fedakarlığı elbette seve seve yaparız. Bundan gocunmayız. Geleceği planlamak yattığımız yerden olmaz. Gelecek gevşeklikle inşa edilemez. Korkaklardan fatih çıkamaz. Bugünün Türkiyesi geçmişin fedakarlıkları üzerine bina edilmiştir. Geleceğin Türkiyesi de bugünün faziletli fedakarlıklarıyla oluşacaktır" dedi.

'CHP-HDP-İP (İYİ PARTİ) AYNI ÇİZGİDE'

Bütün kindar gözlerin üzerinde olduğunu belirten Bahçeli, dikkatlerin üstlerine çevrildiğini söyledi. Bahçeli, şöyle devam etti:

"Uyursak mezarımızı kazarlar. Uyuşursak zulüm oklarını fırlatırlar. Bu kapsamda ön almalıyız, beka düzeyindeki tehditleri analiz edip lazım gelen stratejik müdahaleleri zamanlama hatasına düşmeden yapabilmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarlı yönetimi, istikbalinin güvencesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Bunu sağlayacak siyasi imkan ve irade ise Cumhur İttifakı'dır. Buna karşılık Türkiye'nin önüne hendek kazan, sandıktan umudunu kesip sokağa oynayan, demokrasi dışı arayışlara gülücükler saçan bir blok vardır ki, bütün melun niyet ve eylemleriyle ortadadır. Yerli ve yabancı işbirlikçiler emperyalizmin tetik çeken eli olmaya çoktan hazır, çoktan namzettirler. Bir yanda cumhurun huzur ve güvenliği için kurulmuş bir ittifak duruyorken, diğer yanda cumhurun kaos ve kargaşaya düşmesi için el ovuşturan ihanet ve ihtilaf oluşumu pusudadır. Zafer cumhurun olmaz ise, zillet altın vuruşunu yapacak, öldürücü darbeyi indirecektir. CHP-HDP-İP (İYİ Parti) aynı çizgidedir. 24 Haziran'da sonuç alamayan bu güruh, 31 Mart'a umut bağlamıştır. Ancak hevesleri Allah'ın izniyle kursaklarında kalacak, Türkiye'nin doğruluşuna, yeni hükümet sisteminin doğasına zarar veremeyeceklerdir."

'CHP İLE İP KAOS BEKÇİLİĞİNE SOYUNMUŞLAR'

Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ni bir sistem oylamasına, bir hükümet tartışmasına, bir rejim krizine dönüştürmek isteyenlerin senaryolarını başlarına geçirmek, alayıyla mücadele etmenin boyunlarının borcu olduğunu kaydetti. Türkiye'nin yıkımı için kuyruğa girenlerin faaliyet içinde olduğunu belirten Bahçeli, "CHP ile İP kaos bekçiliğine soyunmuşlardır. Yandaş ve yardımcıları HDP, PKK'yı belediyelere tekrar taşıma amacındadır. Oyun bellidir, kirli oyuncular açıktadır. PKK'lı Demirtaş'ın serbest kalmasını isteyenler zillet ittifakının çarpık ortaklarından başkası değildir. HDP'ye Kürt siyasi hareketi diyen ipsizler sahadadır. Türkiye'yi yabancılara ihbar eden, yabancı sefirlerle masalar kurup gelecek hayallerine dalan zilletin ana aktörleridir" dedi.

AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARINA SERT TEPKİ

Devlet Bahçeli, Demirtaş ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı eleştirerek, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi skandal bir karara imza atmıştır. Terörü öven, terör saldırılarını provoke eden tescilli bir bölücünün siyasi nedenlerle cezaevine sokulduğu iddia edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 20 Kasım'da ülkemize 'PKK'lı Demirtaş'ı derhal serbest bırakın' çağrısı yapmış, üstelik utanmadan tazminata mahkum etmiştir. Elinde 53 insanın kanı bulunan Demirtaş'ı adeta mağdur ve hakkı yenmiş birisi gibi göstermek ayıptır, ahlaksızlıktır, hukuksuzluktur, Türk milletine hakarettir. Türk yargısı tarafsız ve bağımsızdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk adaletini hiçe saymıştır. Türkiye yabancı başkentlerden değil Ankara'dan yönetilmektedir. Bir mahkeme kararı önce vicdanlara uygun olmak zorundadır. İspanya'da bölücü ve teröre bulaşmış bir partinin kapatılmasını onaylayan, konu Türkiye olunca bölücü ve teröristleri aklamaya kalkışan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ihanet mahkemesi olmaktan başka bir işe yaramamıştır" diye konuştu.

BAŞKAN ADAYLARINA UYARILAR

Belediye başkan adaylarına güvendiğini belirten Devlet Bahçeli, belediye başkanlarına ve adaylara uyarılarda bulundu. Bahçeli, "Yozlaştırıcı, yıpratıcı telkin ve tesirlere karşı, fikir istikrarını, hayat biçimini ve çalışma çizgisini ısrarla sürdürebilecek yalın, ilkeli ve düzgün bir özel hayata sahip olmaya dikkat ediniz. Günlük hayatın ve dış tesirlerin yıkıcı etkisini süzecek ve ülküdaşlarımızın etkilenmelerini önleyecek koruyuculuğa sahip olunuz. Şehirlerinizde lazım olan mücadeleyi sürdürebilecek sabır, azim, sükunet, kararlılık, alçak gönüllülük, fedakarlık, cesaret gibi çok özel hasletlere sahip olmanızı temenni ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Bahçeli, bir süre daha otelde dinlendikten sonra karayoluyla Ankara'ya hareket etti.