Bahçeli: "Osman Kavala Cumhurbaşkanı Adayı mı?"

İktidardaki AKP’nin Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına rağmen Osman Kavala’nın tutukluğuna devam kararı verilmesini “Türk yargısı bağımsız” diye açıklarken, CHP’ye Kavala’nın Cumhurbaşkanı adayı yapılıp yapılmayacağını sordu.

Bahçeli, bugün TBMM’deki grup konuşmasında, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Gezi-Çarşı Davası kapsamında dünkü duruşmada Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı verilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kavala davası üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’yi hedef alan Bahçeli, yabancı diplomatların davaya ilgi göstelmesini ise “Türk yargısına yön verilmesi” girişimi olarak yorumladı. Bahçeli, “CHP zihniyeti terörist Demirtaş'ın yanında Sorosçu Kavala’nın izindedir. Bu Sorosçu’nun duruşmasına CHP’li milletvekillerinin yanı sıra bazı dış misyon temsilcilerinin katılması tam bir garabet ve suç üstü halidir. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir ülke Türk adaletine yön veremeyecek, etki edemeyecektir. Bu CHP yöneticilerinin Kavala ilgisi neye yorumlanmalıdır? Yoksa Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayları arasında Sorosçu Osman Kavala mı bulunmaktadır? Ne oldu Kavala’nın tutukluluğu devam edince karalar mı bağladınız?” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: “En büyük adaletsizlik”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, TBMM’deki parti grubu toplantısında, Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, dünkü duruşmada Osman Kavala’nın Silivri Cezaevi’nde tutuklu kalmasına karar verilmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarının yok sayılmasına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “İnanın çocuklar motorlarımızı maviliklere süreceğiz. Gittiğim her yerde rahatlıkla ifade ediyorum önümüzdeki seçimin geleceğini belirleyecek olan gençler, bizden daha fazla demokrasiyi, özgürlüğü istiyorlar. Çünkü onlar özgürlük nedir yeteri kadar kavrayamadılar baskıdan özgürlüğün tadına varamadılar ve onlar motorlarını maviliklere sürmek istiyorlar. Bizim de görevimiz onlar motorlarını maviliklerine sürsün diye her türlü desteği vermek, bunu yapacağız. Adalet kadar önemli bir kavram yoktur dünyada. Bir kişinin haksız yere uzun süre hapiste tutulması en büyük adaletsizliktir. Kaldı ki adaleti dağıtmak için kurumlar oluşturmuşuz, mahkemelerimiz var yetmemiş uluslararası hukuku Anayasamıza koymuşuz. Ama maalesef AYM kararlarının uygulanmadığını hepimiz biliyoruz. Adaletin olmadığını biliyoruz. Osman Kavala AYM kararına rağmen 1541 gündür hapiste. Ama onun hapiste olması sadece onun kişisel bir sorunu değildir, bu Türkiye'nin en temel adalet sorunudur” dedi. Kılıçdaroğlu, “Adaletsizlik sorununu çözmek Millet İttifakı’na nasip olacak” diye de ekledi.

