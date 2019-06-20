Bahçeli: Oteldeki buluşma iyi niyetle izah edilemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile beraber katıldığı ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile biraraya gelmesine ilişkin, "CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir" dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, 23 Haziran'da gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, İstanbul seçiminin ülke gündemiyle birlikte dünya gündeminin başköşesinde olduğunu bildirdi. Gelinen noktada CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun maskesinin düştüğünü kaydeden Bahçeli, açıklamasında, "Özellikle, 16 Haziran 2019 Pazar günü televizyon ekranlarında sahnelenen tartışma programının öncesi ve sonrasında tetiklenen ve tırmandırılan bayağı tartışmalar, ibretlik gelişmeler, ayak oyunları, dalavereler, aslında İstanbul'un nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne sermiştir. Hatırlanacağı üzere, taraflı, yanlı ve bir maksada hizmetkârlığı malum ve matuf olan sözde gazetecinin sunucu olduğu mezkûr tartışma programını izlememe kararımı daha önce kamuoyuyla paylaşmıştım. Gerçekten de bu tercihimin ne kadar haklı olduğu teyit edilmekle kalmamış, skandallar zincirinin kumpasla imal edilmiş halkaları birer birer açığa çıkmıştır" ifadelerine yer verdi.

'BİZİM İÇİM SÜRPRİZ VE ŞAŞIRTICI OLMAMIŞTIR'

Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun, Binali Yıldırım ile beraber katıldığı ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile otelde biraraya gelmesini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Binali Yıldırım'ın, malum tartışma programı öncesi soruları aldığı iddiasının kuyruklu yalan çıkmasından sonra, bu defa da otel lobilerinde gizli kapaklı yapılan temas ve taktik alışverişini esas alan sinsi görüşmenin ifade edildiği gibi 2-3 dakika değil, 46 dakikayla sabit olduğu anlaşılmıştır. 16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir. Elbette ayinesi iş olanın lafına bakılmayacaktır. Yayın çizgisi mahsurlu ve marazi olan bir kanalın sunucusu olan sözde gazetecinin yandaşlık ve candaşlık damarının kabarması, hazırladığı sorular üzerinde CHP adayıyla birlikte hararetle çalışması, suiistimale kapı açıp gayri ahlaki ve etik dışı bir ilkesizliğe savrulması vicdan sahibi hiçbir vatan evladının gözünden kaçmamıştır. Esasen bu durum bizim içim sürpriz ve şaşırtıcı olmamıştır."