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Bahçeli oyunu kullandı (Aktüel)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 13:40 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Besti KARALAR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Anıttepe İlkokulu'nda oyunu kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partililerle birlikte Anıttepe İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. 1326 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bahçeli, çıkışta yaptığı açıklamada, "Olgunluk ve huzur içinde bir seçim tamamlanmış oldu" dedi. Devlet Bahçeli, bir gazetecinin "Bağlı bulunduğunuz ilçede ilk kez MHP dışında başka bir partiye mi oy verdiniz?" sorusuna, "Ben Cumhur İttifakı'na oy verdim" diye yanıt verdi. Bahçeli, ardından okuldan ayrıldı.

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