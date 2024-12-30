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Bahçeli, Özgür Özel'i geçti! Erdoğan-Yavaş-İmamoğlu rekabetinde çarpıcı detay: Yılın son anketinde yeni parti de yer aldı

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
30.12.2024 15:39
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Yeni asgari ücret ve Suriye'deki gelişmeler sonrası açıklanan yılın son anket sonuçlarında çarpıcı ayrıntılar yer aldı. En çok beğenilen siyasilerin yarışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İBB ve ABB başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki farklar dikkat çekti. Öte yandan bu pazar milletvekili seçili olsa anket sonucuna göre yarışı AK Parti kazansa da kararsız/protesto/cevapsız oylar CHP ile arasındaki farkı kapatacak düzeyde görünüyor.

Bahçeli, Özgür Özel'i geçti! Erdoğan-Yavaş-İmamoğlu rekabetinde çarpıcı detay: Yılın son anketinde yeni parti de yer aldı

Yıl biterken bir seçim anketi sonucu daha açıklandı. Ankete Erdoğan-İmamoğlu-Yavaş rekabetindeki farklar damgasını vurdu. En beğenilen siyasiler listesinde dikkat çeken bir başka detay, MHP lideri Devlet Bahçeli'ni CHP lideri Özgür Özel'i geçmesi oldu. Peki bu pazar milletvekili seçimi olması durumunda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? İşte MetroPOLL Araştırma'nın aralık ayı anketinin ayrıntıları...

YAVAŞ VE İMAMOĞLU YERİNİ KORUDU, ERDOĞAN FARKI KAPATIYOR

Ankette siyasilerin beğeni düzeyine yönelik bir araştırma yapıldı. Burada ABB ve İBB başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun bu ayki ankette de ilk iki sıradaki yerlerini koruduğu görüldü.

Üçüncü sırada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki farkın son ankette 1 puandan aza düşmesi dikkat çekti.

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AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK KAPANIYOR

Ankette katılımcılara ayrıca bu pazar milletvekili seçimi yapılması durumunda hangi partiye oy verecekleri de soruldu. 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde yüzde 35,32 alan AK Parti, anket sonucuna göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 33'e ulaştı.

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AK Parti'yi ikinci sırada takip eden CHP ise 14 Mayıs seçimlerindeki oy oranını ankette yaklaşık yüzde 4 artırarak yüzde 29'u gördü.

ANAHTAR PARTİ DE LİSTEDE

Son dönemde eski MHP'li ve İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kurulan, Türkiye'nin en yeni siyasi partilerinden Anahtar Parti de listede kendine yer buldu. Katılımcıların yüzde 1'i Anahtar Parti'yi tercih ederken bu oran kararsız, cevapsız ve protesto oyların oransal olarak dağıtılmasıyla yüzde 1,6'ya yükseldi.

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