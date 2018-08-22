Bahçeli partililerle bayramlaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın FETÖ'cülere iltica hakkı tanınmasına ilişkin, "Yunanistan'a yakışmayan bir tavırdır. Yunanistan'ın bu tür davranışlarla, bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim." değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla parti genel merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bahçeli'ye, Meclis Başkanvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Deniz Depboylu ve Mevlüt Karakaya ile MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay eşlik etti. Bayramlaşma sırasında yaptığı konuşmada Bahçeli, Kurban Bayramı'nın İslam alemine, Türk milletine ve dava arkadaşlarına hayırlı olması dileğinde bulundu. Bayramın, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yönden önemli yükümlülükler altında bulunduğu bir süreçte yaşandığına işaret eden Bahçeli, bu nedenle millet olarak hangi siyasi partiden olunursa olunsun bu bayramın anlamlandırılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, bayramın kardeşliği etrafında bütünleşilmesi, Türkiye'nin varlığını ve bekasını koruyacak bir anlayışta birlikte olunması gerektiğinin altını çizerek, "Çünkü Türkiye'nin buna çok büyük ihtiyacı vardır. Bir an düşünebiliyor musunuz? 8 tane 15 Temmuz darbecisi bir vesileyle Yunanistan'a kaçıyor. Komşu bir ülke olmasına rağmen darbeciler üzerindeki iltica kararlarını, dün veya bugün gerçekleştirmiş oluyor. ABD bir papazın etrafında dönüyor ve Türkiye'yi tehdit altına alıyor. Ekonomik yönden, siyasi yönden kuşatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bütün bunlar göz önüne alındığında FETÖ, PKK ve DEAŞ üzerinde dikkatlice durulması gerektiğini ifade eden Bahçeli, Türkiye'ye musallat olmuş ve yıllardan beri var olan bu terör örgütlerinin, küresel güçlerin özel himayesi altında olduğunun görüldüğünü vurguladı. Bahçeli, şöyle devam etti: "Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini, dostluk ve müttefiklik anlayışını yok farz edebilecek bir hataya düşen Trump'ın kafasında acaba ne vardır? Bunu iyi anlamalıyız. Bu bir papaz meselesi değildir. Türkiye'ye darbe teşebbüsünün arka planı olan ABD, darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor. Şu an ABD'de kaçak olarak bulunan ve önümüzdeki günlerde vatandaşlık hakkı verilerek Türkiye'nin yargılamasından kurtarmaya çalıştığı 200'e yakın vatan haini vardır. Bütün bunları dikkate aldığımız vakit Türkiye'de her parti, parti için meselelerini, partiler arasındaki siyasi rekabeti bir kenara bırakıp, bayramı ve bayramlaşmayı vesile addederek Türkiye'nin milli şuur etrafından milli bekasını koruyabilecek bir anlayışa sahip olmalıdır.