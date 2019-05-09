Bahçeli, partisinin 15 il başkanıyla bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı sonrası, İstanbul'da hemşehri nüfusu 250 bin ve üzerine ulaşan kentlerden partisinin 15 il başkanıyla bir araya geldi.

MHP lideri Bahçeli, İstanbul'daki hemşehri nüfusu 250 bin ve daha fazla olan Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan ve Mardin'den il başkanlarıyla bir araya geldi. Genel Merkez'de düzenlenen toplantı sonrası Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yazılı açıklama yaptı.

Semih Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edilmesinden sonra MHP'nin, 'cumhur ittifakı'nın ilke, amaç ve hedeflerinin seçmenlere daha iyi anlatılmasına yönelik yeni seçim stratejisi belirlediğini belirtti. MHP'nin temel stratejilerinden birinin bütün Türkiye'yi İstanbul için seferber etmek olduğunu kaydeden Yalçın, "Bu istikamette yalnız İstanbul il sınırlarına münhasır değil; bütün vatan sathını esas alan, kapsamlı bir seçim çalışması yapılacaktır. Türkiye’deki bütün MHP teşkilatları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenecek olması dolayısıyla şimdiden teyakkuza geçirilmiştir. MHP'nin İstanbul'a yönelik seçim stratejisi belirlenirken öncelikle 'hemşehrilik' profili esas alınmıştır" dedi.