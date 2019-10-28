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Bahçeli: Sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları Türkiye'ye sökmeyecektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2019 18:43 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Caniyi 'Mazlum' gören, teröristi 'General' gösteren, terör örgütlerine ana gövde olup rezalet ve dalalete düşen sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa olsun Türkiye'ye sökmeyecektir. DEAŞ'lı teröristbaşının İdlib'te kendisini patlatmasını heyecan ve mutlulukla duyurup PKK/YPG/PYD'yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici niyet ve ilişki ağları birer birer ortaya çıkmıştır" dedi.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Caniyi 'Mazlum' gören, teröristi 'General' gösteren, terör örgütlerine ana gövde olup rezalet ve dalalete düşen sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa olsun Türkiye'ye sökmeyecektir. DEAŞ'lı teröristbaşının İdlib'te kendisini patlatmasını heyecan ve mutlulukla duyurup PKK/YPG/PYD'yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici niyet ve ilişki ağları birer birer ortaya çıkmıştır" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Cumhuriyet'in ilanının büyük bir atılım, kutlu bir başlangıç, tarihi bir karar anı olduğunu bildirdi. 29 Ekim 1923 tarihinin diriliş ve yükseliş eşiği olduğunu belirten Bahçeli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' sözleriyle mana ve muhtevasını özetlediği Türkiye Cumhuriyet'i zalime korku mazluma güven vermiş, milli birlik ve beraberliğin güvencesi haline gelmiştir. Milli Mücadele'nin taçlanmış ve gönüllere taht kurmuş hali olan Cumhuriyet, Türk milletinin kendi kaderine bizzat yön ve istikamet vermesini sağlayarak egemenliğin sahibini tescillemiştir" ifadelerini kullandı.
'SANAL MÜTTEFİKLERİN TUZAKLARI TÜRKİYE'YE SÖKMEYECEKTİR'
"Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiye Cumhuriyeti muhakkak payidar kalacaktır" diyen Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Terör örgütleri arasında ayrım ve sınıflandırma yaparak önyargılı, hayatın, hukukun ve siyasi ahlakın gerçeklerinden tamamen kopan zalimler Türkiye'nin 96 yıllık Cumhuriyet müktesebatına zarar veremeyeceklerdir. Caniyi 'Mazlum' gören, teröristi 'General' gösteren, terör örgütlerine ana gövde olup rezalet ve dalalete düşen sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa olsun Türkiye'ye sökmeyecektir. Cumhuriyet geçmişle geleceği birleştirip, milli birlik ve kardeşliği derinleştirip kökleştirecektir. Aynı zamanda cumhurla Cumhuriyet'i kucaklaştıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi umudun ve huzurun yegâne teminatı olacaktır. Türkiye başta terör olmak üzere var olan tüm sorunlarının üstesinden gelecek güçte ve yeterliliktedir. Barış Pınarı Harekatı dünyaya Türkiye'nin ve Türk milletinin haklı çağrısını, meşru ve ahlaklı duruşunu alenen göstermiştir. DEAŞ'lı teröristbaşının İdlib'te kendisini patlatmasını heyecan ve mutlulukla duyurup PKK/YPG/PYD'yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici niyet ve ilişki ağları birer birer ortaya çıkmıştır. Kim ne yaparsa yapsın, Türk ve Türkiye düşmanlığında buluşanlara karşı Milli Mücadele ruhuyla mukabele ve müdahale edileceği açıktır."
Bahçeli, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün Türkiye'nin lider ülke olmasına sahne olacağını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte şehitleri andı.

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