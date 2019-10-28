Bahçeli: Sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları Türkiye'ye sökmeyecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Caniyi 'Mazlum' gören, teröristi 'General' gösteren, terör örgütlerine ana gövde olup rezalet ve dalalete düşen sahte ve sanal müttefiklerin tuzakları ne kadar büyük olursa olsun Türkiye'ye sökmeyecektir. DEAŞ'lı teröristbaşının İdlib'te kendisini patlatmasını heyecan ve mutlulukla duyurup PKK/YPG/PYD'yle cinayet ittifakına girenlerin utanç verici niyet ve ilişki ağları birer birer ortaya çıkmıştır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Cumhuriyet'in ilanının büyük bir atılım, kutlu bir başlangıç, tarihi bir karar anı olduğunu bildirdi. 29 Ekim 1923 tarihinin diriliş ve yükseliş eşiği olduğunu belirten Bahçeli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' sözleriyle mana ve muhtevasını özetlediği Türkiye Cumhuriyet'i zalime korku mazluma güven vermiş, milli birlik ve beraberliğin güvencesi haline gelmiştir. Milli Mücadele'nin taçlanmış ve gönüllere taht kurmuş hali olan Cumhuriyet, Türk milletinin kendi kaderine bizzat yön ve istikamet vermesini sağlayarak egemenliğin sahibini tescillemiştir" ifadelerini kullandı.