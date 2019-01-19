Bahçeli: Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı kanaatindeyim

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın piyanist Fazıl Say'ın konserine katılmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim" dedi.

MHP lideri Bahçeli, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li senatör Lindsey Graham ile birlikte Fazıl Say'ın 'Truva Sonatı' konserini izlemesini değerlendirdi. Bahçeli, şunları söyledi:

"Gerçekten memnuniyet duydum. ABD'li senatörün ülkemizin güzelliklerini tanıyıp görmesi bakımından özel bir manası olduğu düşüncesindeyim. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fazıl Say'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmesini de anlamlı buldum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim. Bu konuda bir temennim ve tavsiyem var. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Tuluyhan Uğurlu'yu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edip Türk Senfonisi'ni, bir diğer adıyla Büyük Türkiye Senfonisi'ni dinleyip dinletirse çok anlamlı, çok değerli, çok isabetli olur inancındayım."

