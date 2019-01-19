HABER

Bahçeli: Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı kanaatindeyim

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 18:48 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın piyanist Fazıl Say'ın konserine katılmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim" dedi.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın piyanist Fazıl Say'ın konserine katılmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim" dedi.
MHP lideri Bahçeli, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li senatör Lindsey Graham ile birlikte Fazıl Say'ın 'Truva Sonatı' konserini izlemesini değerlendirdi. Bahçeli, şunları söyledi:
"Gerçekten memnuniyet duydum. ABD'li senatörün ülkemizin güzelliklerini tanıyıp görmesi bakımından özel bir manası olduğu düşüncesindeyim. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'nın Fazıl Say'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmesini de anlamlı buldum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim. Bu konuda bir temennim ve tavsiyem var. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Tuluyhan Uğurlu'yu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edip Türk Senfonisi'ni, bir diğer adıyla Büyük Türkiye Senfonisi'ni dinleyip dinletirse çok anlamlı, çok değerli, çok isabetli olur inancındayım."

PARTNERDoğum öncesi gerginlik: Tavırları olay olduDoğum öncesi gerginlik: Tavırları olay oldu
Devlet Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!Devlet Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!
AK Partili Şahin: Karşımızda 16 yıllık kazanımlara göz dikmiş anlayış varAK Partili Şahin: Karşımızda 16 yıllık kazanımlara göz dikmiş anlayış var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Slimani soyunma odasında isyan etti

Slimani soyunma odasında isyan etti

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Başkenti sarsan karar! Partisinden istifa etti

Başkenti sarsan karar! Partisinden istifa etti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'ın Fazıl Say konserine katılmasına ilk yorum!

Devlet Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

'Halkbank'tan milletvekillerine promosyon' iddiası!

'Halkbank'tan milletvekillerine promosyon' iddiası!

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

Seçim öncesi CHP'ye sert eleştiri: İstanbul'a imam, Ankara'ya ülkücü...

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Trump'a yakınlığı ile biliniyor

Ankara'da kritik görüşme sona erdi! Trump'a yakınlığı ile biliniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Graham’ı kabul etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.