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Bahçeli: 'Sandık Demokrasinin Namusudur'

23.06.2019 22:07 | Son Güncelleme

Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı ve sandıktan çıkan sonuca herkes tarafından titizlikle saygı duyulması çağrısında bulundu

Bahçeli: 'Sandık Demokrasinin Namusudur'

Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP lideri Devlet Bahçeli de resmi olmayan sonuçların belli olmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada sandığın demokrasinin namusu olduğu ve sandıktan çıkan sonuca herkes tarafından titizlikle saygı duyulması çağrısı yaptı.

Bahçeli yazılı açıklamada "Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun olacak şekilde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiş, Sayın Binali Yıldırım’a azim ve kararlılıkla destek vermiştir. Buna sağduyu ve vicdan sahibi her insanımız kefil ve şahittir" ifadeleri yer aldı.

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