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Bahçeli: “Şehit acımız ağır olsa da kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 21:22 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Şehit acımız ağır olsa da kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız” dedi.MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Şehit acımız ağır olsa da kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız” dedi.
MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter’dan açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Toprağı vatan yapan, coğrafyayı kahramanlıklarla yükselten, ne tarihe ne de engellere sığmayıp taşan aziz şehitlerimizdir, muhterem gazilerimizdir. Türk milletinin en büyük gücü şehitlik ve gaziliğe verdiği değer, bundan mülhem tavizsiz mücadele ruhudur. Milli varlığımızın devamlılığı, milli bekamızın güvenliği faziletli yüreklerin duruşuna, fedakâr nesillerin şuuruna bağlıdır. Şehitlerimiz böylesi bir duruşun anıtı, söz konusu şuurun tazimle anılacak nişanesidir. Elbette onlara çok şey borçlu olduğumuz sarih bir hakikattir” dedi.
Bahçeli, “Terörizm ülkemize musallat olmuş büyük bir melanet ve musibettir. Bu musibetin aşama aşama etkisizleştirilerek zaman içinde yok edilecek olması pek çok badireye ve müteessir hadiseye de yol açmaktadır. Ancak yılgınlığa düşmeyeceğiz, umutsuzluğa kapılmayacağız. Dün Hakkari Çukurca’da bir kahramanımızı şehit verdik. Bugün de, Irak’ın Kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında üç kahramanımız şehit düştü, yedi kahramanımız da yaralandı. Acımız büyük olsa da, hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız, kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız” dedi.
MHP Lideri Bahçeli paylaşımında, “Terörün kökü kazınmalıdır. İnanıyorum ki milli şeref, nefret ve intikam arzularıyla bezenmiş terör şerefsizliğini silip süpürecek, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde huzur ve güvenliği temin edecek, milli bekamız emniyete alınacaktır. İhanet kaybedecek, iman mutlaka kazanacaktır. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağolsun, vatan sağolsun. Unutulmasın ki, şehitler ölmez, vatan bölünmez” ifadelerini kullandı.

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