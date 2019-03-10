Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN- Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik’in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Yerel Seçimleri öncesinde seçim çalışmalarını başlatmak üzere Bilecik’in Söğüt ilçesine geldi. Partililer tarafından karşılanan Bahçeli, Söğüt’te yapacağı miting öncesinde Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi Türbesi’ne gitti. Girişte Alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimini izleyen MHP lideri Bahçeli, ardından türbeye girerek dua okudu.

Bahçeli türbe ziyaretinin ardından Ertuğrul Gazi türbesi arkasında bulunan diğer mezarları tek tek dolaşarak, dua etti. Ardından Bahçeli yerel seçimlerin ilk mitingi için Söğüt Meydanı’na geçti.

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