Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti (2)

SÖĞÜT'TE HALKA HİTAP ETTİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik’in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretinin ardından Söğüt Belediye Başkanlığı’na geçti. Belediye Başkanı İsmail Sever’i makamında ziyaret eden Bahçeli, daha sonra belediye meydanında toplanan halka seslendi. 31 Mart Yerel seçimleri öncesi de seçim kampanyasını ve ilk mitingini Söğüt’te yaptığını hatırlatan Bahçeli, "Kırılmayan çizgimizle, kısırlaşmayan sevgimizle, kısılmayan nefesimizle, kısalmayan hedeflerimizle aziz milletimize, değerli Söğütlü kardeşlerimize hizmet etmenin amaç ve arzusunu taşıyoruz. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyoruz. Biz bu ülkeyi karşılıksız seviyoruz. Biz bu aziz vatana kara sevdayla bağlıyız. Ertuğrul Gazi’nin sözü, Osman Gazi’nin özü bizim sözümüz, bizim özümüzdür. Hayme Ana’nın duası bizim duamızdır. Dursun Fakih’in seslenişi bizim irfanımızdır. Alplerin, gazilerin, şehitlerin, enbiyaların, evliyaların, erenlerin, alimlerin, ariflerin yolu bizim yolumuzdur" dedi.

'TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK ZIRHI CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİDİR'

31 Mart seçimlerinden Türkiye’nin güçlenerek çıktığını belirten MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ülkenin güvenlik zırhı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"15 Temmuz sonrası yeni bir hükümet sistemiyle ilgili doğan zorunlu arayışlar çok değerli ve saygın bir mutabakatla sonuçlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin takdir ve tasdikiyle yönetim hayatımıza girmiş, ülkemiz Cumhuriyet dönemindeki üçüncü evresine geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Söğütlü kardeşlerimin geleceğidir, Türkiye’nin huzur anahtarı, istikrar adası, güvenlik zırhıdır. Bu yeni sistemde belirsizliklere yer yoktur, istikrarsızlıklara fırsat yoktur, çift başlılığa müsaade yoktur, hükümet bunalımlarına geçit yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hedef alarak değişmesini, yeni bir referandumla eski sisteme dönülmesini isteyenler bir defa samimi değildir, iyi niyetli değildir, dürüst değildir. CHP Genel Başkanı, ‘en güzel başkanlık sistemi Amerika’da var, oturalım konuşalım’ diyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışalım istiyor, surda gedik açmayı planlıyor. Türkiye sistem tartışmalarını sonlandırmıştır. Bu sayfa uzlaşmayla kapanmıştır. CHP’nin Amerika hayranlığı esir düşmüş bir siyasetin numunesi, çok tehlikeli bir zihniyetin ürünüdür. Bunların ne duruşu milli, ne bakışı yerli, ne de teşhisleri isabetlidir. Aşağılık kompleksinin pençesine düşen CHP’nin Türkiye’yi yabancı ülkelerin gözüyle değerlendirmesi yıkım ve yozlaşmadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu toprakların tarihsel kazanımına, bu milletin soylu vasıflarına, Türk-İslam kültür ve müktesebatına uygundur, uyumludur. CHP’nin taşeron ve hacizli siyaseti alenileşmiştir. Başta CHP’li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını yeni hükümet sistemine yüklemeye teşebbüs edenler Türkiye’nin istikbalinden ziyade kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurla Cumhuriyeti kucaklaştırmıştır. Cumhur var, Cumhuriyet yok diyen siyasi garabetlerin aslında ahlak erozyonuna uğradıkları, aidiyet sancısı çektikleri, şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir."

Türkiye’nin boğuştuğu sorunları aşacak güçte olduğunu kaydeden MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi bir kez daha püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin ümididir. Kurucu ruha, kuruluş ve kurtuluş şuuruna tamamıyla uygundur. Tehditler artık işlemeyecektir. Tehlikeler mutlaka bertaraf edilecektir. Bir ve beraber olursak hiçbir karanlık ve kötü emel sahibi şirret emellerine muvaffak olamayacaktır. Yüreklerimiz toplu vurursa, zalimler imanla yükselen surumuzu aşamazlar. El birliği yaparsak, güç birliğiyle hareket edersek Türkiye’nin önünde hiçbir hain duramaz. Cumhur İttifakı Ötüken’den Söğüt’e dalga dalga büyüyen muzaffer ahlaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökü mazide olan parlak bir atidir. CHP’nin tezviratları boştur, ademe mahkumdur. İplikçilerin ve siyasi bölücülerin çürük tezleri boşunadır, alçalmaya mecburdur. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye’nin 2023 azmine taş koyamayacaklar” diye konuştu.

Bahçeli konuşmasının ardından Kütahya’ya geçti.