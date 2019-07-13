Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti (3)

"Türkiye'nin köşeye sıkışması için el ovuşturanlar var. Türkiye'nin kaybetmesine yatırım yapan karanlık çevreler iş başında. Terör örgütleri boş durmuyorlar. Emperyalist ülkeler rahat durmuyorlar. Önümüzdeki pazartesi günü 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüdür. Din kisvesine bürünen hainler 15 Temmuz'da işgali denemişlerdi. O meşum gece vahşet doluydu. Türkiye doğrudan hedef alınmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızan terörist bir kadro milletimize havadan- karadan ateş yağdırmıştı. 15 Temmuz 2016'da 251 vatan evladımız şehit düştü. 2 bin 194 vatan evladımız yaralandı ve gazi oldu. Gerek 15 Temmuz'da gerekse de terörle mücadele esnasında şehadet şerbetinden kana kana içen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Gazilerimize saadet ve selamet dileklerimi iletiyorum"

15 Temmuz'un asla unutulmayacağını belirten Bahçeli, "Türkiye'ye yapılan kötülükler asla affedilmeyecek. Fethullah Gülen iblisi ve terörist yandaşları ya bu dünyada ya da Mahkeme-i Kübra’da eninde sonunda hesap verecekler. Döktükleri kanların bedelini ödeyecekler. Yaptıkları ihanetlerin cezasını çekecekler" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİ SAVUNDU

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini desteklediğini yineleyerek, yeni 15 Temmuz’ların olmaması için sistemin devam etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’de artık koalisyon devirlerinin kapandığını ifade eden Bahçeli, şunları söyledi:

"15 Temmuz’un sonucunda zorunlu olarak sistem değişikliği gündeme gelmiştir. Türk milleti, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı beka hassasiyetini gözeterek tedbir almak durumundaydı. Konu vatandı, konu bayraktı. Konu devlet-i ebed müddet, millet-i ebed müddetti. Bunlardan taviz veremezdik. Hain ve hasmane kuşatmayı yarmak zaruretti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işte bu şartlar altında inşa edildi ve bizzat sizlerin desteğiyle yönetim hayatımıza girdi. Devlette çok başlılığın bitirilmesi, hukuk ve adaletin güçlendirilmesi, istikrar ve icraatın derinleştirilmesi bu sayede hayat ve zemin bulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kaynağı ne Amerika, ne Avrupa, ne de bir başka yabancı ülkedir. Kaynak Türk tarihidir, karar Türk milletinindir. Koalisyonlar devri kapanmıştır. Hükümet bunalımlarına kilit vurulmuştur. TBMM’nin fonksiyonel gücü artmıştır. Türkiye yeni hükümet sistemiyle daha da güçlenmiştir. Yeni 15 Temmuzların olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşatılmalıdır. Yeni darbe ve işgal girişimlerinin önüne set çekmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleşmeli, eksik kalan veya aksayan yönleri varsa iyi niyetle tamir ve telafi edilmelidir."