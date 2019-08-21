Bahçeli: 'Söz konusu belediye başkanları terörist sevicilerdir'

ANKARA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK'nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir" dedi.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamasında HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınarak, yerlerine kayyum atanmasını değerlendirdi. Bahçeli, Türkiye'nin 35 yıldır bölücü terörle kıran kırana mücadele halinde olduğunu, iç ve dış mihrakların terörü kullandığını, kumanda ettiğini söyledi.

'MİLLETİN KAZANIMLARINI TERÖRİSTLERE PEŞKEŞ ÇEKENLER PİŞMAN EDİLMELİDİR'

Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının 'isabetli bir idari tasarrufla' görevlerinden uzaklaştırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu mücadelenin kesintisiz sürmesi yegane arzumuzdur. Devletin kaynaklarını, milletin kazanımlarını teröristlere peşkeş çekenler pişman edilmelidir. Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK'nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir. Belediye imkânlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır. Şayet bir belediye başkanı, silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, suç ve suçluyu övmek için işgal ettiği makamı silah ve cephanelik gibi kullanıyorsa devlet aklı, millet ahlakı buna seyirci kalamayacaktır. Aksi bir durum milli bekamızı ateşe atmak, milli haklarımızı uçuruma savurmak anlamına gelecektir."

'OLMASI GEREKEN BUDUR'

Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediye başkanlıklarının idaresinin Türk milletinin doğrudan kontrolünde olduğunu vurgulayan Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK'nın geçim kapısı haline gelen, para ve terörist temin merkezine dönen söz konusu büyükşehir belediyelerine adaletin ruhuyla müdahale, maşeri vicdanın beklentileriyle muamele etmiştir. Bu belediyeler, yöre insanımızın mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak yerine sözde eşbaşkanlık sistemiyle Kandil'e bağlanmışlar, ihanet ve melanete kucak açıp kuluçka vazifesi görmüşlerdir. Terör maşalarının mizansen şekilde belediye başkan adayı gösterilip tiyatro sahnesine çevrilen sandık marifetiyle seçilmeleri mızrağın çuvala sığmasına yetmemiş, yetişmemiştir. Her şey gün gibi ortadadır. Terör örgütü PKK'nın ucuz aparatı, siyasi artçısı ve yancısı olan HDP'nin zehirli, zincirli, ziftli niyetleri bir kez daha duvara toslamıştır. Yanlış hesap devletin ve milletin var oluş azminden hamd olsun dönmüştür. Devlet başa gelirken kuzgun leşe atılmıştır. Kaldı ki olması gereken de kesinlikle budur."

'TERÖRÜN KÖKÜNE KIRAN GİRECEKTİR'

Şırnak, Hakkari ve Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran Operasyonu'na ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Operasyonu'yla eşzamanlı ve koordineli şekilde yürütülen geniş çaplı Kıran Operasyonu sayesinde, inanıyorum ki, terörün köküne kıran girecektir. Başka seçenek kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

'CHP, PKK'YA SİPER OLMUŞ'

Bahçeli, HDP'li 3 belediye başkanının görevlerinden uzaklaştırılmasının bazı kesimlerde rahatsızlık uyandırdığını kaydederek, şunları kaydetti:

"CHP hemen öne çıkıp PKK'ya siper olmuş, Kandil'in önüne yatmıştır. İstanbul yoğun yağışlardan dolayı suya ve sele teslim olmuşken, Bodrum'da tatil keyfi süren, sonra zevahiri kurtarmak için kısa süreliğine kırmızı yelekle afet mahallerini gezen, arkasından yine tatiline devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı demokrasi ve demokratik teamül hatırlatması yaparak PKK'yı utanmadan selamlamıştır. Bizim merakımız İstanbul'da da eşbaşkanlık uygulamasının olup olmadığıdır. İstanbullu kardeşlerimi yüzüstü bırakıp yatlarda sefa süren bir şahsın görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına destek açıklaması millete, milli şerefe haksızlık ve hakarettir. CHP, belediye araçlarıyla asfalta bomba döşeyen, tünel kazan, hendek açan, kanlı saldırıları provoke ve teşvik eden terörist yedekleriyle aynı çemberde, aynı çukurdadır. Bu tablo rezalettir, utanç vericidir. CHP Genel Başkanı'nın, 'demokrasiden uzaklaşıldı' isnadı, CHP'nin hilkat garibesi ve adamlık fukarası, üstelik özü gitmiş çöpü kalmış sözcüsünün 'darbe' iftirası aziz Atatürk'ün partisinin ne hallere düştüğünün ibret ve isyan ettirici delilidir."

'MİLLETİMİZ SABIRSIZLIKLA BEKLEMEKTEDİR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sakarya'daki tank palet fabrikasına ilişkin, "Katar ordusu ile yaptığınız sözleşmeyi iptal edin, 50 milyon doları toplayacağım" sözlerine tepki gösteren Bahçeli, "Aziz milletimiz banker Kılıçdaroğlu'nun 50 milyon doları bulup Adapazarı'ndaki tank palet fabrikasına gözü kesiyorsa ortak olmasını sabırsızlıkla beklemektedir. Kılıçdaroğlu'nun bir hafta içinde 50 milyon doları nasıl ve ne şekilde bulacağı ise ayrı bir tartışmanın konusudur" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, 3 HDP'li belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun tutumuna da tepki gösterdi.

