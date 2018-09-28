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Bahçeli sünnet düğününe katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 22:58 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makam şoförü Sedat Karabıyık'ın oğlu Emir Kağan Karabıyık'ın sünnet düğününe iştirak etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makam şoförü Sedat Karabıyık'ın oğlu Emir Kağan Karabıyık'ın sünnet düğününe katıldı.

Gölbaşı'ndaki bir düğün salonunda düzenlenen sünnette, salona tahtın üzerinde bozkurt işareti yaparak giren Emir Kağan, Bahçeli'ye Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Ankara Seymenlerinin gösterisinden sonra Emir Kağan'a şal kuşatılarak ve kına yakılan düğünde, daha sonra dua edildi.

Düğünde, Devlet Bahçeli de elindeki Türk bayrağını öptükten sonra Emir Kağan'a verdi.

Sünnet düğününe MHP Genel Başkan yardımcıları Sadir Durmaz, Mevlüt Karakaya, Feti Yıldız ve Deniz Depboylu ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partililer ve Karabıyık ailesinin yakınları katıldı.

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Bahçeli düğün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Seymenler sünnet düğünü

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