Bahçeli: Şuşa'da ilkokul yapılması hedefimizdir

MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karabağ Zaferi'nin Türk milletinin son yıllarda elde ettiği en görkemli, en destansı başarılarından biri olduğunu belirtti. Bahçeli, bu kapsamda Karabağ’ın ebedi Azerbaycan yurdu olduğunun tescil edildiğini belirterek, "Esaret zincirleri sökülüp atılmıştır. Karabağ’ın canevi mertebesinde bulunan Şuşa’nın 8 Kasım 2020’de kurtarılması zulmün mukavemetini kırmış, terör devleti Ermenistan’ın kötürüm hayallerini suya düşürmüştür. Stratejik konumunun yanı sıra, Şuşa öyle bir yerdir ki, Türk kültür ve tarihinin simgesidir. Azerbaycan sanat ve düşünce hayatının kaynaklarından birisi olan Şuşa’nın gelişmesi ve burada yaşayan Türk çocuklarının geleceği hepimizin manevi sorumluluğudur. Bilhassa bu kadim Türk şehrinin eğitim-öğretim hayatına destek vermek ihmal edilemeyecek boyun borcumuzdur" dedi.

'İLKOKULUN YAPILMASI HEDEFİMİZDİR'

Bahçeli, Şuşa'da 9 derslik bir ilkokulun yapılmasını hedeflediklerini kaydederek, "Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da 9 derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir. Bu konuda sahip olduğumuz bütün imkânlar seferber edilecek ve gereği hemen yapılacaktır" diye konuştu.