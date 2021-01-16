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Bahçeli: Şuşa'da ilkokul yapılması hedefimizdir

16.01.2021 14:44 | Son Güncelleme:
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Bahçeli: Şuşa'da ilkokul yapılması hedefimizdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da 9 derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Karabağ Zaferi'nin Türk milletinin son yıllarda elde ettiği en görkemli, en destansı başarılarından biri olduğunu belirtti. Bahçeli, bu kapsamda Karabağ’ın ebedi Azerbaycan yurdu olduğunun tescil edildiğini belirterek, "Esaret zincirleri sökülüp atılmıştır. Karabağ’ın canevi mertebesinde bulunan Şuşa’nın 8 Kasım 2020’de kurtarılması zulmün mukavemetini kırmış, terör devleti Ermenistan’ın kötürüm hayallerini suya düşürmüştür. Stratejik konumunun yanı sıra, Şuşa öyle bir yerdir ki, Türk kültür ve tarihinin simgesidir. Azerbaycan sanat ve düşünce hayatının kaynaklarından birisi olan Şuşa’nın gelişmesi ve burada yaşayan Türk çocuklarının geleceği hepimizin manevi sorumluluğudur. Bilhassa bu kadim Türk şehrinin eğitim-öğretim hayatına destek vermek ihmal edilemeyecek boyun borcumuzdur" dedi.

'İLKOKULUN YAPILMASI HEDEFİMİZDİR'

Bahçeli, Şuşa'da 9 derslik bir ilkokulun yapılmasını hedeflediklerini kaydederek, "Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da 9 derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir. Bu konuda sahip olduğumuz bütün imkânlar seferber edilecek ve gereği hemen yapılacaktır" diye konuştu.

'OKULUN ADI ÜZEYİR HACIBEYLİ'

Bahçeli, Azerbaycan Ulusal Marşı'nın 30 Ocak 1920 tarihinde kabul edildiğini anımsatarak, "Söz yazarı Merhum Ahmet Cevat, bestecisi de Şuşa doğumlu Merhum Üzeyir Hacıbeyli’dir. İnşasını arzuladığımız ilkokulun adı Üzeyir Hacıbeyli, temel atma günü de önümüzdeki 30 Ocak 2021 tarihi olabilecektir. Eğitim-öğretim bir milletin istikbal sancağıdır. Bu sancağın varlığı nesillerin şuurla yetişip ahlakla donanmasını temin edecektir. Medeniyetlerin beşiği doğru fikirdir. Ve her doğru fikir onu taşıyacak kafa ve gönüle sahip olanlarla birliktedir. Özellikle ifade ediyorum, Şuşa’nın susadığı eğitim ve öğretime destek vermek bizim fikir ve inanç vecibemizdir. Farabi diyor ki; 'Düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır.' O ruh ki, Türk’ün ruhudur. O düşünce ki, Türk istiklalinin mimarıdır. Çok yaşa Şuşa, çok yaşa Karabağ, çok yaşasın Türkiye- Azerbaycan kardeşliği" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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