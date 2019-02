MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez. Ecdadımızın emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taşıma gayesi Türk milletinin vazifesidir" dedi.

MHP Genel Başkanı, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Tarihin bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsü olduğunu belirten Bahçeli, "Tarih yoksa hatıra yoktur, kök yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarının anlamlı ve objektif yorumu tarihe şuurla bakışın ispatıdır. Tarih bütündür, parça parça anlatılamaz, anlamlandırılamaz. Bilhassa tarih yalancı şahit gösterilemez, gösterilse bile buna tarih denemez. Türk tarihinin her satırı, her sayfası, her asır ve çağı bizim için henüz mührü sökülmemiş hazinedir" dedi.

'TARİH CAHİLLERİ BEKAYI BİLMEZ'

Türk milletinin tarih kadar eski olduğunu ve bu nedenle hem tarih yazdığını hem de tarih yaptığını aktaran Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: