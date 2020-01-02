HABER
  4. Bahçeli, TBMM grup toplantılarına yeniden başlayacak

Bahçeli, TBMM grup toplantılarına yeniden başlayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Ocak'taki partisinin grup toplantısında partililere hitap edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir ara verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısı konuşmalarına, 14 Ocak'ta yeniden başlayacak.

Alınan bilgiye göre, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle partisinin TBMM grup toplantılarını bir süredir gerçekleştiremeyen Bahçeli, iyileşmesinin ardından yeniden kürsüye çıkacak.

Bahçeli, 14 Ocak'taki grup toplantısında yapacağı konuşmada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak.

Öte yandan, diğer siyasi çalışmalarını da hızlandıracak Bahçeli, 10-12 Ocak tarihlerinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelecek.

Bahçeli, üç günlük değerlendirme toplantıları ışığında MHP'nin 2020 yol haritasına şekil verecek.

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 5 ülkeye ziyaretini iptal ettiABD Dışişleri Bakanı Pompeo 5 ülkeye ziyaretini iptal etti
Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!
Anahtar Kelimeler:
14 ocak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Futbolcu Max Kruse'den Hadise'ye ilginç teklif!

Futbolcu Max Kruse'den Hadise'ye ilginç teklif!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Diğer Haberler
İsmail Saymaz ve Savcı Sayan arasında 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Sosyal medyada 'Dedikodu Kulübesi' tartışması!

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı: Gençlik nerede biz oradayız

Ahmet Davutoğlu TikTok'ta hesap açtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin doğum gününü kutladı

Erdoğan, Bahçeli'nin doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli açıklamalar

Ankara'da önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan askerlere seslendi!

Erdoğan Bakan Soylu'nun telefonundan seslendi!

Bakan Akar'dan Libya tezkeresiyle ilgili son dakika mesajı: Gereğini yapacağız

Bakan Akar'dan Libya mesajı: Gereğini yapacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.