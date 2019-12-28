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  4. Bahçeli: “TBMM’nin olağanüstü toplanmasını ve Libya Tezkeresi’nin görüşülmesini destekliyoruz”

Bahçeli: “TBMM’nin olağanüstü toplanmasını ve Libya Tezkeresi’nin görüşülmesini destekliyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 17:09 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi’nin görüşülmesine destek vermektedir” dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “TBMM’nin 2 Ocak 2020’de olağanüstü toplanması ve gündemdeki Libya tezkeresi” hakkında yazılı açıklamada bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi’nin görüşülmesine destek vermektedir” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “TBMM’nin 2 Ocak 2020’de olağanüstü toplanması ve gündemdeki Libya tezkeresi” hakkında yazılı açıklamada bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Libya’da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “2019 yılının bitimine sayılı gün ve saatler kalmışken geriye dönüp bakıldığında pek çok sıcak ve sarsıcı olayın yaşandığı, bunların tesir ve yankılarının ilerleyen dönemlerde artarak devam edeceği görülmektedir. Diyebiliriz ki kaos çağının temelleri atılmıştır. Buna karşılık Türkiye haklı ve meşru direnişle zalimlere meydan okumaktadır. Elbette Türk vatanının güvenliği, huzuru ve istikrarı için her türlü tedbiri planlayıp devreye almak şarttır. Kaldı ki Türkiye’yi hedef alan jeopolitik risk ve tehditlere zamanlama yanlışına düşmeden müdahale etmek kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Mesela Libya güvenli ise Türkiye de güvenli olacaktır. Suriye sakinse, Irak sükûnet içindeyse Türkiye’nin tehdit algılamaları zayıflayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Mustafa Şerif takma ismiyle ve sahte pasaportla Libya’ya taşıyan olumsuzlukların ve tehlikelerin bir benzeri bugün tekraren yeşermiş ve yaygınlaşmıştır. Doğrudur, Libya o gün vatan toprağıydı, ama bugün de milli güvenliğin kilit taşı haline gelmiştir” ifadesini kullandı.

"Mezkur Muhtıranın 4’üncü maddesi güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsamaktadır"
27 Kasım 2019 tarihinde, ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası’nın imzalandığını hatırlatan Bahçeli, söz konusu Muhtıranın da 26 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığını söyledi. Bahçeli, “Mezkur Muhtıranın 4’üncü maddesi güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsamaktadır. Buna göre Libya’dan davet ve talep olması halinde Türk askerinin bu ülkeye askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ifası amacıyla gidebileceği anlaşılmaktadır. Libya’da zalimleri ve emperyalist hedefleri arkasına alarak hem ülke hem de bölge güvenliğini tehlikeye sokan karanlık ve kanlı Hafter’in dengelenmesi ve frenlenmesi vazgeçilmez önemlidir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlık ve egemenlik hakları sonuna kadar muhafaza edilmelidir. ‘Ne işimiz var Libya’da’ diyen CHP ve zillet kafilesi şayet milli namus ve ahlaka sahiplerse aynı soruyu bu ülkede askeri faaliyette bulunan mihraklara da sormaları mecburiyettir. Kuşkusuz ahlaki tutarlılık bunu gerektirecektir” değerlendirmesini yaptı.

"MHP 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi’nin görüşülmesine destek vermektedir"
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi’nin görüşülmesine MHP’nin destek vereceğini açıklayan Bahçeli şunları kaydetti:
“Milliyetçi Hareket Partisi 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi’nin görüşülmesine destek vermektedir. Bu çerçevede sözü edilen tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı da herkesin bilmesinde yarar vardır. Ülke güvenliğine muhalif olanların, tarihi ve milli çıkarlarımızı teminat altına alacak tezkere kararına menfi tutum takınanların ne yapacağı, nasıl bir tavır alacağı esasen bizim meselemiz değildir. Fitne kanalı açmakla meşgul olanların bir adım sonrasını görmekten mahrum oldukları açıktır. Libya’ya asker gönderilmesine itiraz edenlerin, halihazırda 12 ülkede onurla görev yapan Mehmetçiğin taşıdığı yüksek sorumluluğu, vatan sevdasını hazmedemedikleri aşikardır. Bunların tek derdi taşeronu oldukları muhasım odaklara şirinlik yapmaktır.”
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) tarafından tanıtımı yapılan yerli otomobil hareketini hakkında da görüş bildiren Bahçeli, “Türkiye Otomobil Girişim Grubu tarafından imal edilen ve markasıyla, patentiyle, tasarımıyla Türkiye’nin eseri olan yerli ve milli otomobilden gurur duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Mühendislerimizi, işçilerimizi, işadamlarımızı ve hükümeti kutluyorum. Elektrikli Türk otomobilinin Türkiye’yi tökezletmek için pusuya yatanların enerjilerini tüketeceği, dizlerinin bağını çözeceği, hayallerini kabusa çevireceği inancındayım. Çılgın Türklerin olağanüstü hallerine herkesin hazır olması, artık meydanın boş olmadığını idrak etmeleri de samimi tavsiyemdir” ifadelerini kullandı.

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