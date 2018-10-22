Bahçeli: Teklifimizi uyuşturucu temeline indirmek fuzuli bir demagojidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı, 'şimdi birileri çıkarmış af, ne affı?' ifadeleriyle birlikte aynen şunları dile getirmiştir: 'Hele hele 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevinde olduğu bir dönemde biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?' Elbette kast edilen Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP'yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır. Şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifimizi uyuşturucu temeline indirmek, tahrip ve tahrif etmek fahiş bir yanlış,fuzuli bir demagojidir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli milletvekilleri teklifimizi tasvip etmiyorlarsa kabul etmezler, takdir ediyorlarsa onay verirler. Mesele bu kadar basittir. Hiç kimseyi zorlayan yoktur, baskı kuran yoktur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twıtter heseabından af tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde: "Sayın Cumhurbaşkanı’nın Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılış töreninde yapmış olduğu konuşmayı, bu kapsamda şartlı ceza indirimiyle ilgili teklifimize yönelik değerlendirmelerini titiz bir bakış açısıyla takip ve analiz ettik. Sayın Cumhurbaşkanı, 'şimdi birileri çıkarmış af, ne affı?' ifadeleriyle birlikte aynen şunları dile getirmiştir: 'Hele hele 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevinde olduğu bir dönemde biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?' Elbette kast edilen Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP’yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır.