Bahçeli: Teröristlerin başkent Ankara'da ne işi vardır?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sınır içinde, sınır ötesinde, dağda, mezrada, ovada vatan evlatlarına kanlı saldırılar yapan, hain pusular kuran, alçak suikastlar düzenleyen teröristlerin başkent Ankara'da ne işi vardır? Bunları belediye meclis üyelikleriyle taltif etmek nasıl bir sorumsuzluktur? CHP Genel Başkanı bu zillete nasıl 'tamam' demiştir? FETÖ'yle, PKK'yla aynı çizgiye nasıl yuvarlanmıştır? İP zilletin çekim alanına nasıl girmiştir?" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hipodrom'da düzenlenen Ankara Cumhur İttifakı mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte halka hitap etti. Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerinin Ankara için uçurumdan önceki son çıkış olduğunu belirtti. Bahçeli, "31 Mart seçimleri, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişinden sonraki ilk mahalli idareler seçimidir. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nden 281 gün sonra aziz milletimiz sandık başına gitmektedir. 8 gün sonra yalnızca belediye başkanı seçmeyeceğiz. Yalnızca belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarı belirlemeyeceğiz. Bunların önünde ve üstünde milli bekamızın, Ankara'nın tarihsel ve egemenlik haklarının hem teyidini hem de tescilini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesine, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün inşa ve ihyasına güçlü bir destek vereceğiz. İstikrarı temellendirmiş, siyasi gerilimleri en aza indirilmiş, toplumsal huzur ve normalleşmesi sağlanmış bir Türkiye'ye geçiş yapacağız. Yeni hükümet sistemiyle uyumlu olması beka düzeyinde önemli olan yerel yönetimleri sizlerin tercihiyle güvenceye kavuşturmuş olacağız" dedi.

'EN KRİTİK SEÇİM'

31 Mart yerel seçimlerinin önemine dikkat çeken Bahçeli, "31 Mart seçimleri, Ankara'nın önünü kesmeye azmetmişlerle Ankara'nın önünü açmaya yemin etmişlerin seçimidir. 31 Mart seçimleri, yalanla doğru, sahtekârlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacaktır. 8 gün sonra; ya 'beka' diyeceğiz ya belaya boyun eğeceğiz. Ya 'yurdum' diyeceğiz ya da yutulmaya razı geleceğiz" diye konuştu. 'ZİLLET İTTİFAKI KARANLIKTIR, KAOSTUR'

'Cumhur İttifakı'nın milli varoluşun hizmetkârı olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı milli onurun güveni, milli ömrün güvencesidir. Buna karşılık zillet ittifakı, kumpastır, komplodur, karanlıktır, kaostur, kavgadır, kargaşa güvertesidir. Ankara dün zilleti reddetti, Cumhuriyet'in zirvesine yükseldi. Dün rezaleti defetti, Türkiye'nin haklı gururu seviyesine tırmandı. Dün müstevlileri ezdi, milli istiklali temin etti. İnancım odur ki, yine başaracak, yeniden bir tarih yazacaktır. Cumhur İttifakı olarak buna ant içtik. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin emanetlerine leke düşürmeyeceğiz. Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin mirasını kirletmeyeceğiz. Mustafa Kemal'in kutlu hedeflerini asla ihmal ve inkâr etmeyeceğiz."

'TEHDİT AÇIKTIR'

Beka sorununun olmadığını savunmanın Milli Mücadele'yi unutturmak demek olduğunu dile getiren Bahçeli, şunları söyledi:

"Ankara'ya bakan, Ankara'yı kavrayan her vicdan sahibi, milli bekamızın hayati önemini idrak ve ifade edecektir. Sandık başına giden her sağduyulu kardeşim, 15 Temmuz'da tepemizden atılan bombaları, yağdırılan kurşunları ve FETÖ işgal teşebbüsünü hatırından çıkarmayacak, kararını buna göre verecektir. Her Ankaralı, zilletin yanında hizalanmış ekonomik tetikçilerin, döviz baronlarının yeniden başlayan operasyonlarını, iç ve dış saldırıları dikkate alıp milli duruşunu ispatlayacaktır. Bunun için dürüst bir mizaç, düzgün bir meşrep, milli ve dirayetli bir müktesebat yeterlidir. 'Beka sorunu yok' demek, Milli Mücadele'yi unutturmak demektir, Türklerin Anadolu'dan nihai olarak çıkarılmasını projelendiren Tarihi Şark Meselesi'ne göz yummak demektir, Ankara'nın başkent olarak tarih sahnesine çıktığı sürecin kesilmesi demektir, hak ile batılın, haç ile hilalin, iman ile küfrün, millet ile zilletin tarihi mücadelesini unutmak demektir. Tehdit açıktır, karşımızdaki seçenek bellidir. Ya bu topraklar üzerinde yaşayan Türk milleti bir ve bütün tutulacak ya da acıklı ve kanlı şekilde bölünüp parçalanacaktır. Kısaca bekaya dudak bükmek; mahsurludur, sakattır, çok tehlikelidir."

'ANKARA AŞILMAZ KALE GİBİ YÜKSELİR'

Millit İttifakı'nı eleştiren Bahçeli, "Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde 'Kürdistan' hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak? Bunun vebalini nasıl üstlenecek? Zillet ittifakının ortakları bunun hesabını iki cihanda nasıl verecekler? Hayır, Türk milleti bunu asla kabul etmez. Ankaralı kardeşim bu ihanete yenilmez, bu ihaneti yemez, yutmaz. Mezhebi, kökeni, yöresi ne olursa olsun, hiçbir kardeşim buna razı olmaz. Türkiye bir ve bütün olur, Ankara aşılmaz kale gibi yükselir, bu oyuna gelmez. Kardeşliğine, birliğine ve varlığına musallat olan bu tehlikeyi elinin tersiyle iter. Sonsuza kadar var olmanın inancıyla, zilletin muhataplarına hak ettiği dersi verir" dedi. 'TERÖRİSTLERİN ANKARA'DA NE İŞİ VAR?'

Devlet Bahçeli, PKK'lıların belediye meclis üyesi aday listelerine yazıldığı iddialarına da değinerek, "Sınır içinde, sınır ötesinde, dağda, mezrada, ovada vatan evlatlarına kanlı saldırılar yapan, hain pusular kuran, alçak suikastlar düzenleyen teröristlerin başkent Ankara'da ne işi vardır? Bunları belediye meclis üyelikleriyle taltif etmek nasıl bir sorumsuzluktur? CHP Genel Başkanı bu zillete nasıl 'tamam' demiştir? FETÖ'yle, PKK'yla aynı çizgiye nasıl yuvarlanmıştır? İP zilletin çekim alanına nasıl girmiştir?" diye konuştu.

TEMELLİ'NİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin sözlerini hatırlatan Bahçeli, "HDP'nin son dönemlerde sivri ve kirli diliyle öne çıkan Eş Başkanı açık açık ve aynen diyor ki 'Mansur Yavaş da bilecek ki, seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür'. Ankara'yı yavaşlatmaya çalışanlar, bu zelil itirafı da ajansınıza sordunuz mu? Konuyla ilgili herhangi bir görüş aldınız mı? Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne idüğü belirsiz ajansınız mıydı? Yoksa size dayatılan kara ajandada yazılı olan talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun, cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü, hangi mihraklarla omuz omuza verdiğinizi gelin Ankaralıya açıklayın. 'Ajans' deyip kıvırmayın. 'HDP Eş Başkanı koz veriyor' deyip suçlamalardan kaçmayın" ifadelerini kullandı. 'SAHTE SENET DÜZENLEYİP KUMPASA BAĞLAMAYIN'

Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet ile icra takibi yaptığı iddiasını hatırlatan Bahçeli, "Sahte senet düzenleyip kumpasa bağlamayın. HDP sevgisini 'Dilim sürçtü' deyip kapatmayın. Şaibeli ve sahte diplomalı kişilerle açtığınız haram tezgâhınız bir anda bozulunca eski dostlarınıza 'şizofren' diye bağırmayın. Vergi kaçakçılığı yaptıktan, onca alavere dalavereye saptıktan sonra çıkıp da Ankaralı kardeşlerimin yüzüne baka baka yalan söylemeyin. Ankaralı PKK'ya nasıl 'evet' diyecek? Ankaralı, 'Sözde 'Kürdistan'da kazanıp batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyen bölücülerle aynı kareye nasıl girecek? Bu reva mıdır? Bu hak mıdır? Bu Ankaralıya nasıl yapılacaktır?" diye konuştu.

'HENÜZ YPG'YE TERÖRİST DİYEMEDİ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek sözlerine devam eden Bahçeli şunları kaydetti:

"Henüz YPG’ye 'terörist' diyemedi. 15 Temmuz’a 'tiyatro' demekten vazgeçmedi. YPG, PKK'nın Suriye kolu değil mi? YPG, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, Zeytin Dalı Harekâtı'nda kahramanlarımızı, sınır il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızı şehit eden katil ve terörist örgüt değil mi? Yeni Zelanda'da bir vandal, bir terörist 51 din kardeşimizi iki ayrı camide şehit etti, 47'sini yaraladı. Ne var ki CHP Genel Başkanı, İslam dünyasından kaynaklanan terörden bahsetti. Kılıçdaroğlu soruyorum sana; Bu kadar alçalmayı nasıl başardın? Bu denli gözlerini karartan, vicdanını uyuşturan neydi? Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma hazırlığı yapan Trump'a Kılıçdaroğlu ne diyecek, 'olamaz', 'yapamazsın' çıkışıyla tepkisini gösterebilecek mi?" 'ANKARA'YI ELE GEÇİREMECEKSİNİZ'

MHP lideri Bahçeli , Türkiye Cumhuriyeti'nin hainlere rağmen kurulduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni muhasım odaklara, yerli iş birlikçilere, hülasa yedi düvele meydan okuyarak inşa ettik. CHP-İP-HDP-SP-ÖDP-PKK-FETÖ milli bekamızı, Cumhuriyet'in ruhunu, milletimizin emsalsiz kazanımlarını, milli birlik ve dayanışma iradesini hem yıkmak hem de kırmak için devrededir. Gezi Parkı'nda denediler, şamarı yediler. 6- 7 Ekim olaylarında denediler, bedelini ağır şekilde ödediler. Hendek kazıp çukur açtılar, iç isyan ve istilaya kalkıştılar, açtıkları çukurlara debelene debelene gömüldüler. 15 Temmuz'da denediler, rüzgar ekeyim derken fırtına biçtiler, kıvrana kıvrana sonuçlarına katlandılar. Zillet ittifakına diyorum ki, 31 Mart'ta da yapamayacaksınız, Ankara'yı ele geçiremeyeceksiniz. Ankara'nın hızını kesemeyeceksiniz."

"Eski Ülkücüymüş, eski MHP'liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur" diyen devam eden Bahçeli, "Ya Ülkücüsündür ya değilsindir. Ya MHP'lisindir ya da değilsindir. Arası yoktur, ortası yoktur. HDP'ye el avuç açan birisinin boğazına İmralı yuları geçmiş, istikameti Kandil'e çevrilmiştir. Dün CHP'yi kötülerken, bugün CHP'nin filikasına binen bir şahsiyetin siyasi ahlakı, siyasi çizgisi olmayacak, olamayacaktır" dedi. 'PATATES, SOĞAN EDEBİYATI YAPANLAR'

Cumhur İttifakı'nın karanlığı aydınlatmak, kuşatmayı yarmak için geldiğini söyleyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bize patates- soğan edebiyatı yapanlara 7- 8 Ağustos 1921'de yayımlanan Tekalif-i Milliye Emirleri'ni okumalarını tavsiye ederim. Kurtuluş yıllarımızda, her aile birer kat çamaşır, birer çift çarık, birer çift çorap hazırlayıp vatan müdafaası için verdiler. Türk milleti ekmeğini böldü, cepheye gönderdi. Suyunu kıstı, cepheye akıttı. Kuşkusuz her istendiğinde kanını da verdi, canını da verdi. Bize milliyetçilik anlatan Kılıçdaroğlu, şunu bilmelidir ki, milliyetçilik Türkiye düşmanlarına gülücükler saçan, Türk ve İslam düşmanlarına methiyeler düzen bozuk ağızların işi değildir. Milliyetçilik, milletine derin sevgi ve muhabbetle bağlı olmaktır, tarihini bilmektir, kimliğini bilmektir, kökünü bilmektir, ceddini bilmektir. Ey Kılıçdaroğlu, sen kim, milliyetçi olmak kimdir. Zillet ne yaparsa yapsın, Cumhur İttifakı karanlığı aydınlatmak, kuşatmayı yarmak için geliyor. Cumhur İttifakı milli bekayı koruyup kollamak için Ankara'nın ehline emanetini diliyor."

'BEKA İÇİN MİLLİ KARAR'

Muhalefet partilerine oy veren seçmenlere seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP'ye, İP'e oy veren vatandaşlarım, Kürt kökenli kardeşlerim gelin bu şerefe siz de dahil olun. Çoluğunuza çocuğunuza anlatıp aktaracağınız muhteşem bir anın hatırasını bırakın. Türk ve Türkiye düşmanlarına karşı 'Cumhur İttifakı' diyoruz. İş birlikçiye, bozguncuya, müfteriye, fitneye, Kandil'e, Pensilvanya'ya, Washington'a, Brüksel'e karşı Cumhur İttifakı tek başına direnir iddiasındayız. Temiz siyaset, temiz yönetim, tertemiz Ankara için Cumhur İttifakı. Davamıza gönül vermiş her ülküdaşımı, partimize destek veren her kardeşimi önce sandığa gitmelerini, ardından da Cumhur İttifakı'nın muhterem adaylarına oy vermelerini hassaten bekliyor ve temenni ediyorum. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Beka için milli karar, Ankara için istikrar. Ankara ehline emanet." ÖZHASEKİ: HER TÜRLÜ KİRLİ OYUN ANKARA'DA BOZULUR

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ise Ankara'nın Mehmet Akif Ersoy'a İstiklal Marşı'nı yazdıran, Mustafa Kemal Atatürk ile şahlanıp Kurtuluş Savaşı'nı başlatan şehir olduğunu söyledi. Özhaseki, "Bu mahşeri kalabalık, bugün burada şu mesajı veriyor; Her türlü kirli oyun Ankara'da bozulur. Bugün Türkiye'nin kalbi Ankara'da atıyor. Dik duruşunuzdan, vefanızdan, kadirşinaslığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.