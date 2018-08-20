HABER

Bahçeli: Trump ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2018 15:46 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın ölçüyü kaçırdığını ve ne söylediğinin farkında olmadığını belirterek, "Twitter ile konuşuyor ama yazdığını okuyamıyor.

Kaan ULU-Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM,(Ankara),(DHA)-MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın ölçüyü kaçırdığını ve ne söylediğinin farkında olmadığını belirterek, "Twitter ile konuşuyor ama yazdığını okuyamıyor. Bu bakımdan hiç ciddiye alınacak bir tarafı kalmamıştır" dedi. MHP lider Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı nedeniyle beraberindeki heyetle birlikte, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Kendisini karşılamaya gelen partililerle tek tek selamlaşan Bahçeli, daha sonra Kuran-ı Kerim ve dua okunmasının ardından anıta kırmızı karanfil bıraktı. Ardından anıt içerisine yapılan Gökbükü Otağı'na geçen Bahçeli, çıkışta kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Bahçeli, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamaları geliyor. Son olarak rahip Brunson'ın adil bir yargılamaya tabi olmadığı ve onun casus olmadığını ileri sürdü ve Türkiye'ye de tehdit dilini bir kez daha kullandı. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Trump, ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil. Twitter ile konuşuyor ama yazdığını okuyamıyor. Bu bakımdan hiç ciddiye alınacak tarafı kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır. Ben, ona inanıyorum" diye yanıt verdi. Bahçeli, bir gazetecinin bugün yayımlanan bayram mesajında 'dost görünümlü mihraklar' ifadesini kullandığını hatırlatılarak, "Başkan Erdoğan da stratejik ortağın Türkiye'yi stratejik hedef haline getirmeye çalıştığını ifade etti. Neler söylersiniz" sorusuna ise, şöyle cevap verdi: "Herkes kendisine göre bir üslup kullanıyor. Bizim üslubumuz da o." ABD Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırının sorulması üzerine ise Bahçeli, "Doğru bir hareket değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, konuyu incelemelidir. Bu gibi davranışlara da müsaade edilmemelidir" dedi.

PARTNERKendini bantla sardı, sonuç şaşırttıKendini bantla sardı, sonuç şaşırttı
Bahçeli: Trump ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değilBahçeli: Trump ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil
Süleyman Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı hakkında açıklamaSüleyman Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı hakkında açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı hakkında açıklama

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

MHP lideri Devlet Bahçeli: Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız

MHP lideri Devlet Bahçeli: Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız

Başkentte bomba kulis! İşte CHP'nin adayı

Başkentte bomba kulis! İşte CHP'nin adayı

Yerel seçim öncesi AK Parti kulisi! Büyük değişim geliyor

Yerel seçim öncesi AK Parti kulisi! Büyük değişim geliyor

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.