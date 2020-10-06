Bahçeli, 'TTB kapatılsın' sözlerine açıklık getirdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Kavuşmanın ve kucaklaşmanın buruk da olsa sevincini yaşıyoruz. Covid-19 salgınından dolayı toplantımıza katılma arzusu taşıyan misafirlerimizi ağırlayamıyoruz. 65 günlük aradan sonra TBMM, 1 Ekim'den itibaren yeni yasama yılına başladı. Bu münasebetle Gazi Meclisimizin yeni yasama yılının, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını niyaz ediyorum.

KORONAVİRÜS SALGINI

Koronavirüs salgını hayatın akışkanlığını bozmanın yanı sıra, siyasetten ekonomiye, sanattan spora, kısacası pek çok alanda olumsuz tesirlerini göstermektedir. Bildik ezberler yeni tabloyu açıklamakta şimdilik aciz kalmaktadır. Vahim hastalığın nerede ve ne zaman bir bedene tutunacağı, hangi sonuçları doğuracağı belirsizliğini hala korumaktadır. Mutlaka Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun tavsiye ettiği kurallara riayet etmeliyiz. Maske ve temizliğe özen göstermek hepimizin ana ve asıl görevi olmalıdır. 'Bana bir şey olmaz' pervasızlığı ile hareket edenler virüs bulaşmasına neden olurlarsa ortaya çıkabilecek insani ve vicdani maliyetlerin altından hayat boyu kalkamayacaklardır. Salgının ne zaman biteceği, nasıl bir dünyanın kapılarının aralayacağı meçhuldür. Türkiye bu badireyi en az hasarla, en az kayıpla atlatacaktır. Bugüne kadar yapılanlar bundan sonrası için güven vermektedir. Sağlık Bakanımız ve donanımlı ekibi süreci başarıyla yürütmektedir.