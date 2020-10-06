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Bahçeli, 'TTB kapatılsın' sözlerine açıklık getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 10:57 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Türk Tabipler Birliği (TTB) kapatılsın' sözlerine açıklık getirerek "Bakanlık verilerinde şüphe uyandırmaya çalışanlar bize göre yalan makineleridir. Bizim sorunumuz TTB Merkez Konseyi'ndeki bir avuç Türkiye düşmanıdır. 'TTB kapatılsın' diyorum bu nedenle. Hiç kimse niyet okuyuculuğuna heves etmesin." diye konuştu.

Bahçeli, 'TTB kapatılsın' sözlerine açıklık getirdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Kavuşmanın ve kucaklaşmanın buruk da olsa sevincini yaşıyoruz. Covid-19 salgınından dolayı toplantımıza katılma arzusu taşıyan misafirlerimizi ağırlayamıyoruz. 65 günlük aradan sonra TBMM, 1 Ekim'den itibaren yeni yasama yılına başladı. Bu münasebetle Gazi Meclisimizin yeni yasama yılının, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını niyaz ediyorum.

KORONAVİRÜS SALGINI

Koronavirüs salgını hayatın akışkanlığını bozmanın yanı sıra, siyasetten ekonomiye, sanattan spora, kısacası pek çok alanda olumsuz tesirlerini göstermektedir. Bildik ezberler yeni tabloyu açıklamakta şimdilik aciz kalmaktadır. Vahim hastalığın nerede ve ne zaman bir bedene tutunacağı, hangi sonuçları doğuracağı belirsizliğini hala korumaktadır. Mutlaka Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun tavsiye ettiği kurallara riayet etmeliyiz. Maske ve temizliğe özen göstermek hepimizin ana ve asıl görevi olmalıdır. 'Bana bir şey olmaz' pervasızlığı ile hareket edenler virüs bulaşmasına neden olurlarsa ortaya çıkabilecek insani ve vicdani maliyetlerin altından hayat boyu kalkamayacaklardır. Salgının ne zaman biteceği, nasıl bir dünyanın kapılarının aralayacağı meçhuldür. Türkiye bu badireyi en az hasarla, en az kayıpla atlatacaktır. Bugüne kadar yapılanlar bundan sonrası için güven vermektedir. Sağlık Bakanımız ve donanımlı ekibi süreci başarıyla yürütmektedir.

'TTB KAPATILSIN' SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Bakanlık verilerinde şüphe uyandırmaya çalışanlar bize göre yalan makineleridir. Bizim sorunumuz TTB Merkez Konseyi'ndeki bir avuç Türkiye düşmanıdır. 'TTB kapatılsın' diyorum bu nedenle. Hiç kimse niyet okuyuculuğuna heves etmesin. Bilhassa CHP Genel Başkanı ve sivri zekalı yöneticiler iftira tezgahını başka kapılarda açsınlar. TTB'nin başkanlığına kimin seçildiğini, bu şahsın nasıl bir kötü maziye sahip olduğunu herkes görmüştür. Hükümet, başarılı bir şekilde korona ile mücadele ederken gerçekleri çarpıtanlara göz yumamaz. Arı kovanına soktuğumuz çomak ne tesadüf ki, kovan içinde saklanan CHP'ye değmiş, iyisinden kötüsüne diğer siyasi yandaşlara temas etmiştir. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, yeni bir iskambil destesi alarak birbirlerine hile yaparak ütmeleridir. Bizim kağıda küreğe ayıracak vaktimiz yoktur. Kılıçdaroğlu'nu ciddi bir siyaset adamı olmaya davet ediyorum. Olamıyorsa en azından siyasetçi taklidi yapmasında fayda vardır.


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