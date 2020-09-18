Bahçeli: TTB'yi incelemek için heyet kurduk

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Tabipleri Birliği'ni incelemek için heyet kurduklarını açıkladı. "Bugünden geçerli olmak üzere, Başkanlık Divanı üyesi bir arkadaşımızın başkanlığında bir heyet teşekkül etmiştir" diyen Bahçeli "Bu heyet marifetince Türk Tabipleri Birliği'nin dünü, bugünü, bütün fiili ve eylemleri incelenecek, gerekirse hazırlanacak dosya Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilecektir. Ümidimiz, kirli çamaşırların ortaya çıkmasıdır” diye konuştu.

"TTB derhal kapatılmalıdır”

Türk Tabipleri Birliği'nin salgın döneminde karamsarlık yaydığını söyleyen Bahçeli "Adı Türk olan, gerçekte bölücülüğün ve terörizmin saklandığı karanlık oluşum olan bu birliğin milletimizin ne bir özlemini ne de hedef ve hayallerini paylaştığı vakidir. 16 Eylül'de Twitter'den yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur: Bu Birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır" diye konuştu.

Bahçeli "Türk Tabipleri Birliği'nin derdi hastalarımızın şifa bulması, tedavi edilmeleri, insan ve toplum sağlığının güvenceye kavuşması falan değil. Bunların asıl meselesi acaba şurda gedik açabilir miyiz, sorusuna cevap aramaktır" ifadelerini kullandı.

DHA / EC, BK

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