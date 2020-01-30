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Bahçeli: Türk bayrağının yırtılmasını kınıyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 18:13 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum. Şereften nasibini almamış soytarı ve ırkçı Yunan milletvekili hakkında lazım gelen bütün siyasi ve cezai tedbirlerin süratle alınmasını sabırsızlıkla ve acilen bekliyorum" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nda Yunan Milletvekili Loannis Lagos'ın Yunan Adaları'ndaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, Türk bayrağını yırtmasına tepki gösterdi. Bahçeli, Türk bayrağının Türk milletinin itibarını, istikbalinin kutlu iradesini temsil ve temin eden muhteşem varlık hükmü olduğunu bildirdi. Bahçeli, "Bayrak millettir, devlettir, egemenliktir, kısacası milli kimliğin alametifarikasıdır. Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır. Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur. Bu rezilin cüreti necaset cüssesinden taşmıştır. Husumet ve hıyanet nöbetine giren Yunan milletvekili ders almak istiyorsa ya karanlık geçmişine ya da işgalci dedelerinin acıklı akıbetine bakmalıdır. Diyor ya Arif Nihat Asya; 'Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım'. Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir. Biz ki bayrağın altında doğduk, yine altında yaşayacağız. Yunan mezaliminin, Yunan zilletinin bayrağımıza hakaret ve huşuneti bez parçasından farksız kurumuş vicdanlarının ifa ve ilanıdır" dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnemediğene vurgu yapan Bahçeli, "Yunan Kralı Konstantin'in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti. Ve demişti ki, 'Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez.' Nitekim bayrak düşmanlarıyla farkımız aynısıyla budur. Bizi Türk milleti yapan haslet ve hakikat de burada aranmalıdır. Asalet ve ahlak vardır, önüne serilen bayrak düşman bayrağı da olsa çiğnemez, çiğnetmez; köksüz ve soysuz vardır, eline geçirdiği bayrağı ilk fırsatta yırtar. AP'de Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum. Şereften nasibini almamış soytarı ve ırkçı Yunan milletvekili hakkında lazım gelen bütün siyasi ve cezai tedbirlerin süratle alınmasını sabırsızlıkla ve acilen bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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