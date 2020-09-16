Bahçeli: Türk Tabipler Birliği korona kadar tehlikelidir, derhal kapatılmalıdır

Bahçeli ayrıca koronavirüsle mücadele için bilim insanlarının yeni bir heyet oluşturması gerektiğini de savundu.

"Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik "Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz" eylemi haince bir tertiptir."

"Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik "Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz" eylemi haince bir tertiptir."

"Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış! Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur.

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1306277048839811072?s=20

TTB Covid-19 salgınından dolayı artan vaka sayısına dikkat çekmek ve yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Haftası ilan etmiş ve hayatını kaybedenlerin anısına sağlık çalışanlarını 1 hafta boyunca siyah kurdele takmaya davet etmişti.

Sağlıkçılar ve muhalefetten tepki:

MHP liderinin sözleri sağlıkçılar ve muhalefetten tepki çekerken, "Bahçeli" ve "İyi ki TTB var" Twitter'da en çok konuşulan konular oldu.

Türk Tabipleri Birliği "İyi ki bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki - etik dayanışmanın önemini bilen milyonlar var..." mesajını paylaştı.

https://twitter.com/ttborgtr/status/1306311848472580102?s=20

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TTB'ye "İyi ki varsınız" tweete attı.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1306301866926641152?s=20

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Bahçeli'yi sorumsuzlukla suçlayarak "Türk Tabipleri Birliği'nin yanındayız" yazdı.

https://twitter.com/eczozgurozel/status/1306308647685939200?s=20