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Bahçeli: Türkiye artık esas gündemine dönmelidir

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2019 21:08 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye artık esas gündemine dönmeli ve seçim süreci kapanmalıdır.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye artık esas gündemine dönmeli ve seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır" dedi.
MHP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tamamlandığını, resmi olmayan geçici sonuçların belli olduğunu söyledi. İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğiliminin ortaya çıktığını belirten Bahçeli, "Sandık, demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır. İstanbul, temelli yaygın ve yoğun tartışmalar sandık marifetiyle sonuca bağlanmış, süreç nihayete ermiştir. Katılım oranının muteber bir seviyede tezahür etmesi de sevindirici bir gelişmedir. MHP, Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olacak şekilde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiş, Sayın Binali Yıldırım'a azim ve kararlılıkla destek vermiştir. Buna sağduyu ve vicdan sahibi her insanımız kefil ve şahittir" dedi.
'23 HAZİRAN SEÇİMİNE BAKIŞIMIZ DEĞİŞMEYECEK'
Bahçeli, 31 Mart’ta İstanbul seçimlerine damga vuran usulsüzlük ve yolsuzlukların gölgesinde iptal edilerek, tekrarı yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin demokrasi tarihimizde unutulmayacak olay ve ilişki ağlarına sahne olduğuna işaret ederek şöyle dedi:
"Haksız ve hukuksuz mağduriyet üzerine bina edilen çarpık siyaset dilinin İstanbul’a ne getirip ne götüreceğini önümüzdeki süreçte daha iyi görmek mümkün ve muhtemeldir. Milli iradenin ipotek altına alınması gayesiyle tedavüle sokulan algı oyunları, kamçılanan istismar ve inkâr siyaseti maalesef kaygı verici ölçüde mesafe almış, ileri derecede propaganda diline hâkim olmuştur. Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir."
'ERKEN SEÇİM, YAPILACAK EN BÜYÜK KÖTÜLÜKLER ARASINDA'
Bahçeli, erken seçim tartışmalarıyla ilgili ise "Türkiye artık esas gündemine dönmeli ve seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ihtiyaç duyduğu reformlar, yasal düzenlemeler, kurumsal düzeltmeler ve geleceği kavrayıp kucaklayan milli stratejiler ortak akıl ve ortak çabayla hayata geçirilmelidir. '2023 Lider Ülke Türkiye' vizyonuna birlik ve beraberlik içinde ulaşılmalıdır. Türk milleti ertelenmesi ve ötelenmesi imkânsız olan ağır meselelerinin hallini ve hafifletilmesini sabırla beklemektedir" ifadelerini kullandı.
'YENİKAPI RUHUYLA HAREKET EDECEĞİZ'
Cumhur ittifakına değinen Bahçeli, "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı, kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir. Kaldı ki Türkiye’nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz tartışmasız bir gerçektir. 23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış hesabın mutlaka ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar olacaktır" dedi.
'TEFERRUATLI ANALİZ MECBURİ'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, "23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı analiz ve değerlendirme yapmasının demokrasimiz ve geleceğimiz açısından mühim ve mecburi olduğu inancındayım. 11 Mayıs'tan bugüne kadar gece gündüz çalışan, fazilet ve fedakârlık numunesi olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in bütün muhterem mensuplarını, İstanbul il ve ilçe teşkilatlarımızı ayrı ayrı kutluyor, hepsine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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