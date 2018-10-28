Bahçeli: Türkiye Cumhuriyeti bekasını ve birliğini sonuna kadar koruyacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Türkiye'nin düşüşünü, inişini, dağılış ve parçalanışını bekleyen, kaldı ki bu melun ve menhus emele hizmet eden kim varsa hem cumhurun varlığına hazımsızlık duyan, hem de Cumhuriyet'in payidarlığına hücum eden hainlerdir. Bu hain kadro ve koronun oyunları bir kez daha bozulacak, Türkiye Cumhuriyeti bekasını ve birliğini sonuna kadar koruyacaktır" ifadelerine yer verdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"95'inci yıldönümünü idrak ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti, kademe kademe büyüyen milli uyanışın müstesna bir neticesi, günden güne yükselen milli diriliş ruhunun hayranlık verici bir mükâfatıdır. Türk milleti varlığına kast etmek için kuyruğa giren müstevlileri birlik ve dayanışma azmiyle yıkıp geçmiş, egemenlik haklarına, irade ve istikbal gücüne cephe alıp saldıran emperyalist çemberi yarıp dağıtmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığına düşkün, onurlu yaşamaktan başka seçeneği olmayan aziz milletimizin eseridir. Aynı zamanda Milli Mücadele'nin taçlanmış halidir. Cumhuriyetimizin harcı cumhurun ittifak ve irade haysiyetiyle karılmış; muhafaza ve müdafaası da yine bu duruş ve mücadele anlayışıyla sağlanacaktır. İnancımız budur. Türkiye'nin düşüşünü, inişini, dağılış ve parçalanışını bekleyen, kaldı ki bu melun ve menhus emele hizmet eden kim varsa hem cumhurun varlığına hazımsızlık duyan, hem de Cumhuriyet’in payidarlığına hücum eden hainlerdir. Bu hain kadro ve koronun oyunları bir kez daha bozulacak, Türkiye Cumhuriyeti bekasını ve birliğini sonuna kadar koruyacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphe ve endişesi olmamalıdır. Türk milleti tam 95 yıl önce, tarihinin en parlak stratejik silkinişlerinden birine imza atarak yedi düveli ve piyonlarını önüne kattığı gibi vatan topraklarından sürüp çıkarmış, işgal planlarını, esaret projelerini yırtıp atmıştır. Her karışında şehit kanı bulunan, her köşesinde isimli isimsiz nice kahramanın kıvrılıp kefensiz yattığı bu cennet vatanın Cumhuriyet’in ilanıyla bahtı açılmış, ufku aydınlanmıştır. Cumhuriyet, zillete set; fazilete avdet, milletin kendi kaderine yön vermesine açık davettir.