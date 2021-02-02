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Bahçeli: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır

02.02.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Bahçeli: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bunun "cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kökleşmesi için" gerekli olduğunu söyledi.

AKP ile birlikte Cumhur İttifakı'nı oluşturan Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa konusundaki açıklamalarına destek verdi. Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı'nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üstüne düşen demokratik görevleri çekinmeden yerine getirecektir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne vurgu

Yazılı bir açıklama yapan Devlet Bahçeli, açıklamasında 2017 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne atıfta bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde "yeni yönetim hayatının güçlendiğini ve kuvvetler ayrımı arasındaki çizgilerin netleştiğini" ifade eden Bahçeli, "Elbette yeni sisteme müzahir ve müstahak bir anayasanın yazılması mecburiyet olmasının yanı sıra demokratik bir mükellefiyettir. Anayasası eski sisteme göre hazırlanmış, yönetim sistemi yeni esaslara göre reforma bağlanmış bir ülkenin siyasi ve hukuki çelişkilerden kurtulmasının başkaca bir seçeneği yoktur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamasında, "Parlamenter sistemin tozu ve tortularıyla Türkiye'nin ufkunun perdelenmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni en azından zaafa uğratma riski taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi, serpilmesi, taban tutması, devlet ve millet hayatına nüfuz eden kilitlerin açılması bu sayede mümkün olacaktır" sözlerine yer verdi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir... Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" demişti. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

DW/BÖ,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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