Bahçeli: Üç fazla belediye kazanacağım diye Mehmetçiği yok sayamazsınız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Huzur yaklaşıyor, terörün sonu görülüyor ve kökü kazınıyor. Böyle bir ortamda dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz. 'Üç tane fazla belediye kazanacağım, üç tane fazla oy alacağım' diyerek Mehmetçiği yok sayamazsınız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı'nda düzenlenen mitingde partililere seslendi. Bu seçimlerin geçmiş dönemlerdeki mahalli idareler seçimlerinden çok farklı anlam ve önemi olduğunu belirten Bahçeli, tüm vatandaşların çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece sandığa gitmelerini istedi. Bahçeli, vatandaşlardan Cumhur İttifakı için destek istedi.

'ETRAFIMIZ ATEŞLE DOLUDUR'

Cumhur İttifakı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan bir ittifak olduğunu belirten Bahçeli, geçmiş dönemlerde koalisyon hükümetlerinin ülke sorunlarına çözüm getirememesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmenin zaruret oluşturduğunu dile getirdi. Bu sistemin devamının ülke açısından önemli olduğuna vurgu yapan Bahçeli, "Çünkü etrafımız ateşle doludur. Ülkemizde iki terör kaynağı sosyal yönden bizi huzursuz kılıyor, istikrarı bozuyor ve kardeş kavgasına sebebiyet verecek tahrikler ve provokasyonlar içerisine giriyor. Bunu aşabilmek için güçlü bir iktidarın olması lazım. Hızlı, ani karar verebilecek bir iradenin ortaya çıkması lazım. İşte bugünkü Cumhur İttifakı'nın ana gayesi böyle bir iktidarın kalıcı, istikrar sağlayıcı olması isteğidir" diye konuştu.