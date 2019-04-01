Bahçeli: Ülke gündeminden seçim konusu kalkmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ​"Türk milleti gelecekteki 5 yıl boyunca büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemiş, bu çerçevede konu kapanmıştır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri de 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. İstikrar temellenmiş, Türkiye’nin önü açılmıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarının ortaya çıktığına vurgu yaparak, "Ülkemiz, tarihi bir süreçten geçmiş, iç ve dış mihrakların her türlü tuzak ve tezgâhına rağmen demokratik seviyesinin yüksekliğini tekraren göstermiştir. Oyunlar boşa çıkarılmıştır. Seçime katılımın yüksek çıkması milletimizin gelecek haklarına güçlü şekilde sahip çıktığının en bariz kanıtlarından birisi olmuştur. Milli irade hamd olsun tecelli etmiş, hükmünü vermiştir. Vatandaşlarımız herhangi bir baskı ve engellemeye maruz kalmadan hür iradeleriyle oylarını kullanmışlardır. Bilhassa ifade etmek isterim ki, sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimiz tartışma götürmez bir gerçektir. Demokrasiye bağlılığımız, milletimizin tercihine hürmetimiz açıktır. Türkiye nasıl bir demokratik olgunluğa sahip olduğunu bir kez daha ispat, bir kere daha işaret, yeniden ilan etmiştir" dedi.

31 Mart seçimlerinin bazı müessif olayların haricinde genel olarak sakin ve huzurlu geçtiğini, seçimlerin meşruiyetine gölge düşürecek vahim olaylar yaşanmadığına vurgu yapan Bahçeli, Malatya’nın Pütürge ilçesinde muhtar seçimi kapsamında meydana gelen sandık başındaki kavgadan derin üzüntü duyduğunu kaydetti. Bahçeli, Pütürge'de yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, Saadet Partisi camiasına başsağlığı diledi.

'CUMHUR İTTİFAKI HEDEFİNE ULAŞMIŞTIR'

Bahçeli, seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesinde ise şunları söyledi:

"31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı’nın ruhu, Türk milletinin istiklal özlemleri ve istikbal umutları mührünü vurmuştur. Cumhurun karşısında tesis edilen çok aktörlü kirli cephe yerli ve yabancı işbirlikçileri kanalıyla sonuç almaya çalışsa da başarısızlığa mahkûm edilmiştir. 31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaaf ve zayıflığa düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir. Cumhur İttifakı’nın milli beka çağrısı doğudan batıya, kuzeyden güneye aziz milletimiz tarafından hem duyulmuş, hem benimsenmiş, hem de takdir ve tasdik edilmiştir. Türk milleti engin sağduyusunu göstermiş, bekasına ve birliğine muazzam şekilde destek vermiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine çok şükür ulaşmıştır. Karşımızdaki tablo ülkemiz açısından ümit ve heyecan verici bir gelişmedir. 31 Mart seçimlerinin kazananı Türk milletidir. 31 Mart seçimlerinin kazananı bütün Türkiye’dir. Cumhurun mesajı çok şükür kabul görmüştür. Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar bu seçimlerde kaybetmiştir. Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, bozguncu çevreler, terör örgütleri, terörist emeller milletimizin muazzam iradesi karşısında çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı almışlardır. Bu seçimleri intikam vasıtası görenler, haktan yana görünüp de batıla hizmet edenler mağlup ve mahcup olmuşlardır. Türkiye’ye tehdit sökmeyeceği aleni şekilde anlaşılmış, bununla birlikte teyit edilmiştir. Bekamız üzerinde kumar oynayan, bekamıza hançer sallayan, bekamızı hafife alanlar kuşkusuz yanıldıkları gibi yanlışa düştüklerini de anlamak zorunda kalacaklardır."

'TÜRKİYE'NİN KUTUPLAŞARAK MESAFE ALMASI DÜŞÜNÜLEMEZ'

Bahçeli, seçimlerin geride kaldığını, Türkiye'nin umutlarını tazelediğini ifade ederek "Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak, ağırlaşan sosyal ve ekonomik meselelerle birlikte çetrefilleşen uluslararası ilişkilere titizlikle odaklanmak hayati önemdedir. Türkiye’nin kaybedecek vakti yoktur. Türkiye’nin kutuplaşarak mesafe alması da düşünülemeyecektir. Siyaset kurumu ve siyasi aktörler açısından sağduyunun, ortak aklın, milli birliği güçlendirecek söylem ve siyaset üslubunun öne çıkması başlıca gündem olmalıdır. Bunun yanında Cumhuriyet’in yüzüncü yıldönümüne müreffeh, muasır, gelişmiş ve güçlenmiş bir ülke olarak girmek milli bir hedeftir. Bu hedefin gerçekleşmesi konusunda tarihe ve gelecek nesillere karşı hem vefa hem de gönül borcumuz vardır. 2023’ün lider ülke Türkiye’sinin inşa ve ihyasında herkese düşen ertelenemez ve mühim düzeyde sorumluluklar bulunmaktadır. Bilinmelidir ki, aziz milletimiz bekası üzerinde ne kadar hassas olduğunu göstermiştir" diye konuştu.

'BELİRSİZLİKLERİN KOYU SİSİNİ DAĞITMIŞTIR'

Sandıktan çıkan sonucun önemli olduğunu söyleyen Bahçeli, "Sandıktan çıkan sonuç, Cmhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilke ve kurumlarıyla tesciline, parlak geleceğimizin planlanıp kavranmasına ileri düzeyde katkı sağlamıştır. Büyük ölçüde, yeni hükümet sistemine müzahir yerel yönetimlerin tezahürü ise büyük bir kazanımdır. Merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında herhangi bir çatışma ve çelişme yaşanmayacak olması ülkemizin ufkunu aydınlatmış, belirsizliklerin koyu sisini dağıtmıştır. CHP ve ittifak ortaklarından seçilen belediye başkanlarının sorumlu, şuurlu ve dengeli hareket ederek yeni sistemin doğasına uygun çalışmaları başlıca temennimdir" dedi.

'SEÇİM KONUSU TAMAMEN KALKMIŞTIR'

Bahçeli, siyasi gerilim ve çatışmadan hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağına işaret ederek şöyle konuştu:

"Küresel ve bölgesel sorunların çok ciddi boyutlara tırmandığı bugünkü zaman diliminde birlik ve kardeşlik hukukunun kökleşmesi, aynı zamanda yaygınlaşması ülkemizin geleceğine muhterem bir hizmet olacaktır. Ayrılıkta hayır yoktur, cepheleşmede huzur yoktur. Türk milleti gelecekteki 5 yıl boyunca büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemiş, bu çerçevede konu kapanmıştır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri de 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. İstikrar temellenmiş, Türkiye’nin önü açılmıştır. Parti olarak milletimizin vermiş olduğu mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacağımız aşikârdır. Bilinmelidir ki, Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir. Türk milleti kaos diline müsaade etmemiştir. İnanıyorum ki, 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacak, lazım gelen ders ve sonuçları mutlaka çıkaracaktır" dedi.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Cumhur İttifakı’nın ve partilerinin adaylarına oy verenlere şükranlarını sunan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Terör örgütlerinin tasallut ve tahriklerini reddeden, istismar ve yalanlara sırtlarını dönen Kürt kökenli kardeşlerimize onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir kampanya dönemine imza atan, adeta gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’ye gönül vermiş kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Adanmış ve inanmış bir vicdanla, dürüst ve samimi bir mizaçla üstlendikleri kutlu görevleri insanüstü bir gayretle yerine getiren, Cumhur İttifakı’nın ve üç hilalin onurunu bayraklaştıran aziz dava arkadaşlarımla iftihar ediyor, hepsini yürekten tebrik ediyorum. Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi kutluyor, başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı’nı tercih eden milletimin her güzel insanına gönül dolusu selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur İttifakı’nın kararlı, yürekli ve inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir. Unutulmasın ki, her şey Türkiye içindir. 31 Mart seçimleri demokrasimizin zaferidir. 31 Mart seçimleri bizatihi cumhurun zafer tacıdır. Tehditler ne kadar fazla olursa olsun, büyük Türkiye ülküsünün önünde hiçbir güç duramayacaktır. Türkiye düşmanlarına ve terör örgütlerine karşı milli bir kenetlenme ruhuyla karşı durulacak, gelecek Türk milletinin olacaktır."

SORULARI CEVAPLADI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bahçeli, "Türkiye'nin daha evvelden HDP’nin aday çıkarmadığı illerde bugün CHP ve İYİ Parti’nin seçim sonuçlarını birlikte değerlendirerek zafere ulaştıklarını ilan etmişlerdir. Bu olayları da yakınen takip ediyoruz. Gelecekte çok daha farklı sonuçlar neler olabilir hep beraber göreceğiz. Bu seçim sonuçlarını 2014 yılıyla karşılaştırdığınızda önemli bir bereketimiz olduğunu ifade etmek isterim. Kesin sonuçlar netleştiği zaman hangi ilde ne kadar, hangi ilçede hangi beldede ne kadar aldığımızı, bunların dışında 30 büyükşehir ve ona paralel olarak eklemlenen Cumhur İttifakı sonuçlarını da değerlendirdiğimizde çok daha farklı bir tablo ortaya çıkacaktır. Şimdi herkes kazandığını söylemektedir. Herkesin kazandığını söylemesi Türkiye için bir kazançtır. Demek ki siyaseten mağlup olan yok bu ülkede" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

