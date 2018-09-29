Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milletvekilleri ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle 2019’da yapılacak yerel seçimlerde partinin stratejisini belirlemek için Kızılcahamam’daki kampta bir araya geldi. Devlet Bahçeli ve beraberindekiler kampa geçmeden önce ilçede Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek karanfil bıraktı. Devlet Bahçeli, şehitler için edilen duanın ardından Gökbükü Otağına geçerek çay içti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bahçeli’nin anıtı ziyaret etmesi
-Dua edilmesi
-Karanfil bırakılması
-Otağa girmesi
-Çay içilmesi
Haber-kamera:Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM-Nurullah TOSUN/ANKARA,(DHA)
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