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Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2018 12:35 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti

Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM-Nurullah TOSUN/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri ve merkez yürütme kurulu üyeleriyle 2019’da yapılacak yerel seçimlerde partinin stratejisini belirlemek için Kızılcahamam’daki kampta bir araya geldi. Devlet Bahçeli ve beraberindekiler, kampa geçmeden önce ilçede Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek karanfil bıraktı. Devlet Bahçeli, şehitler için edilen duanın ardından Gökbükü Otağı'na geçerek çay içti.

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Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret ettiBahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret ettiBahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret ettiBahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti

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