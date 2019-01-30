Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları Toplantısı için partisinin il başkanlarıyla Kızılcahamam’daki kampta bir araya geldi. Devlet Bahçeli ve beraberindekiler, kampa geçmeden önce ilçede bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Ziyarette Kur’an-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edilip anıta karanfil bırakıldı. Bahçeli, şehitler için edilen duanın ardından Gökbükü Otağı’na geçerek genel başkan yardımcıları ile çay içti. Bahçeli, kar manzarasında basın mensuplarıyla da bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen MHP İl Başkanları Toplantısı’nda ise Cumhur İttifakı’nın esaslarına riayet için yapılması gerekenler ve 31 Mart Yerel Seçimleri’yle ilgili teşkilatların yürüteceği genel çalışmalar ele alındı.