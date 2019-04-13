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Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimin sonuçlarının değerlendirileceği toplantı öncesinde ziyaret ettiği Ülkücü Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katılımıyla yapılacak toplantı için Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıtta Kur'anı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, sonrasında şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Bahçeli, anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre partililerle sohbet etti, daha sonra toplantının yapılacağı otele geçti.

Toplantıda, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimin sonuçlarına ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli

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