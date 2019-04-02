Bahçeli: Usulsüzlük varsa telafisi şarttır

ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçim sonuçlarına itiraz elbette hukuki haktır. Eğer usulsüzlük varsa eğer kullanılan oylar tutanaklara geçirilmemişse bunun mutlaka tamir ve telafisi şarttır. Bilhassa İstanbul, Ankara, Iğdır gibi illerimizde milli iradenin tam ve eksiksiz şekilde sandığa yansıması, sandık hilelerine, oy dolandırıcılığına, demokrasi kalpazanlarına fırsat verilmemesi asıldır, esastır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin genel merkezinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, İstanbul ve Ankara'da sonuçlara yapılan itirazların hatırlatılması üzerine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin demokratik olgunluk içinde yapıldığını söyledi. Türk milletinin tüm dünyaya unutulmayacak demokrasi dersi verdiğini, yerli- yabancı gözlemcileri hayran bıraktığını kaydeden Bahçeli, "Hakikaten de 31 Mart'ın kazananı hem 'cumhur ittifakı' hem de Türkiye oldu. Seçim sonuçlarına itiraz elbette hukuki bir haktır. Eğer usulsüzlük varsa, eğer kullanılan oylar tutanaklara geçirilmemişse bunun mutlaka tamir ve telafisi şarttır. Geçersiz oyların kuyumcu titizliğiyle incelenmesi zarurettir. Bilhassa İstanbul, Ankara, Iğdır gibi illerimizde milli iradenin tam ve eksiksiz şekilde sandığa yansıması, sandık hilelerine, oy dolandırıcılığına, demokrasi kalpazanlarına fırsat verilmemesi asıldır, esastır. Süreci çok yakından izliyoruz. İlçe ve il seçim kurullarıyla en son aşamada YSK'nın en sağlıklı ve sağduyulu sonuca ulaşacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

'SİSTEM ARIZASI'

Ankara'da 'cumhur ittifakı'nın 22 ilçede, 'millet ittifakı'nın ise 3 ilçede belediye başkanlığını kazandığını belirten Bahçeli, "22 ilçe belediyesinin kazanılmasına rağmen büyükşehir belediye başkanlığına maalesef CHP'li bir isim seçildi. Benzeri bir durum İstanbul'da da yaşandı. Bu nasıl bir iştir? Karşımızda bir sistem adaletsizliği, bir sistem dengesizliği söz konusu değil midir? İlçelerde başarı kazanıp büyükşehirde kaybetmek gerçekten normal ve kabul edilir şey olmayacaktır. Bu sistem sorununun ele alınıp çözüme kavuşturulması önümüzdeki gündem konularından birisi olmalıdır. İlçelerde sandığa yansıyan iradeyle büyükşehir belediyesi seçiminde sandıktan çıkan neticenin çelişmesi demokrasi açığı, bir sistem arızasıdır" dedi.

'BÜYÜKŞEHİR BAŞKANI İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARINI BELİRLESİN'

Seçim sisteminde değişiklik de öneren MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu kadar yorulmaya gerek yoktur. Pek çok oy pusulasıyla kafaların karışmasına da gerek yoktur. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi olsun olmasına; ama ilçelerdeki irade büyükşehre istikamet çizmiyorsa, etki etmiyorsa buna ne diyeceğiz, nasıl yorumlayacağız? Öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin. Hiç olmazsa büyükşehir ölçeğinde hem bir tutarlılık hem bir ahenk hem de bir denge sağlanmış olur. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde olduğu gibi. Bu kapsamda da merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında tam bir uyum sağlanarak Türkiye, daha da güçlenmiş hale gelecektir."

