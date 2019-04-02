Bahçeli: Usulsüzlük varsa telafisi şarttır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçim sonuçlarına itiraz elbette hukuki haktır. Eğer usulsüzlük varsa eğer kullanılan oylar tutanaklara geçirilmemişse bunun mutlaka tamir ve telafisi şarttır. Bilhassa İstanbul, Ankara, Iğdır gibi illerimizde milli iradenin tam ve eksiksiz şekilde sandığa yansıması, sandık hilelerine, oy dolandırıcılığına, demokrasi kalpazanlarına fırsat verilmemesi asıldır, esastır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin genel merkezinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, İstanbul ve Ankara'da sonuçlara yapılan itirazların hatırlatılması üzerine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin demokratik olgunluk içinde yapıldığını söyledi. Türk milletinin tüm dünyaya unutulmayacak demokrasi dersi verdiğini, yerli- yabancı gözlemcileri hayran bıraktığını kaydeden Bahçeli, "Hakikaten de 31 Mart'ın kazananı hem 'cumhur ittifakı' hem de Türkiye oldu. Seçim sonuçlarına itiraz elbette hukuki bir haktır. Eğer usulsüzlük varsa, eğer kullanılan oylar tutanaklara geçirilmemişse bunun mutlaka tamir ve telafisi şarttır. Geçersiz oyların kuyumcu titizliğiyle incelenmesi zarurettir. Bilhassa İstanbul, Ankara, Iğdır gibi illerimizde milli iradenin tam ve eksiksiz şekilde sandığa yansıması, sandık hilelerine, oy dolandırıcılığına, demokrasi kalpazanlarına fırsat verilmemesi asıldır, esastır. Süreci çok yakından izliyoruz. İlçe ve il seçim kurullarıyla en son aşamada YSK'nın en sağlıklı ve sağduyulu sonuca ulaşacaklarına inanıyorum" diye konuştu.