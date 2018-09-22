Bahçeli uyardı: Suriye'de süreç kriz için kaynama noktasına ulaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Kadın Kolları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Kadın zayıf kalırsa ülkemiz belirsizliklere sürüklenecektir. Kadın ilgi ve destekten mahrum bırakılırsa istikbalimiz riske girecektir. Kadın varsa insan vardır. Türk kadını koruyandır, kollayandır. Kadının aile ve toplumsal ilişkilerin direği olduğu gerçeğini unutmamalıyız.

Kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmesi endişe ve kaygı verici bir durumdur. Kahraman ve fedakar Türk kadınının hak ettiği yerlerde olması bir gayedir.

"YEREL SEÇİMLERDE KİMİN NE DEDİĞİNİN ÖNEMİ YOKTUR"



Yerel seçimlerde kimin ne dediğinin önemi yoktur. Kimin hangi karanlık senaryolardan medet umduğunun önemi olmayacaktır.

RUSYA İLE İDLİB MUTABAKATI



Ülkemiz yeni bir göç dalgasının üstesinden gelemeyecektir. Arzumuz Türkiye'yi anlamalarıdır. Cumhurbaşkanı, Soçi'de Putin'le bir araya gelmiştir. İdlib mutabakatı memnuniyet verici olmuştur. İdlib'de oluşturulan güvenli bölge muhtemel göç dalgasını kaynağında engellemiştir. Sonunda ve şimdilik İdlib'deki sivil halk rahat bir nefes almıştır.