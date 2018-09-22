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Bahçeli uyardı: Suriye'de süreç kriz için kaynama noktasına ulaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2018 11:15 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kadın kolları toplantısında Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak uyarılarda bulundu. Bahçeli, 'Suriye'de süreç kriz için kaynama noktasına ulaşmıştır' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Kadın Kolları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Kadın zayıf kalırsa ülkemiz belirsizliklere sürüklenecektir. Kadın ilgi ve destekten mahrum bırakılırsa istikbalimiz riske girecektir. Kadın varsa insan vardır. Türk kadını koruyandır, kollayandır. Kadının aile ve toplumsal ilişkilerin direği olduğu gerçeğini unutmamalıyız.

Kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmesi endişe ve kaygı verici bir durumdur. Kahraman ve fedakar Türk kadınının hak ettiği yerlerde olması bir gayedir.

"YEREL SEÇİMLERDE KİMİN NE DEDİĞİNİN ÖNEMİ YOKTUR"

Yerel seçimlerde kimin ne dediğinin önemi yoktur. Kimin hangi karanlık senaryolardan medet umduğunun önemi olmayacaktır.

RUSYA İLE İDLİB MUTABAKATI

Ülkemiz yeni bir göç dalgasının üstesinden gelemeyecektir. Arzumuz Türkiye'yi anlamalarıdır. Cumhurbaşkanı, Soçi'de Putin'le bir araya gelmiştir. İdlib mutabakatı memnuniyet verici olmuştur. İdlib'de oluşturulan güvenli bölge muhtemel göç dalgasını kaynağında engellemiştir. Sonunda ve şimdilik İdlib'deki sivil halk rahat bir nefes almıştır.

"SURİYE'DEKİ SÜREÇ KRİZ İÇİN KAYNAMA NOKTASINA ULAŞMIŞTIR"

Suriye'deki vahim süreç devletlerarası kriz için kaynama noktasına ulaşmıştır. ABD bu kararı desteklediğini ifade etmiş olsa da terör örgütlerine yaptığı silah desteğini hala kesmemiştir. ABD'nin amacı krizdir, kaostur, siyasi buhrandır.

Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her örgütle kararlı mücadele şarttır ve kaçınılmazdır. Teröristler hangi sınırda bulunursa bulunsun imha edilmelidir. Türkiye'nin sınır dışı operasyonlar ile teröristleri imha etmesi memnuniyet vericidir. TSK'nın operasyonları bölgemizde hiçbir terör örgütünü barındırmama kararlılığının bir göstergesidir. Irak, teröristlerin imha edilmesinden neden rahatsızdır.

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MHP Devlet Bahçeli Suriye

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