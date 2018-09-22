MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Kadın Kolları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
Kadın zayıf kalırsa ülkemiz belirsizliklere sürüklenecektir. Kadın ilgi ve destekten mahrum bırakılırsa istikbalimiz riske girecektir. Kadın varsa insan vardır. Türk kadını koruyandır, kollayandır. Kadının aile ve toplumsal ilişkilerin direği olduğu gerçeğini unutmamalıyız.
Kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmesi endişe ve kaygı verici bir durumdur. Kahraman ve fedakar Türk kadınının hak ettiği yerlerde olması bir gayedir.
"YEREL SEÇİMLERDE KİMİN NE DEDİĞİNİN ÖNEMİ YOKTUR"
Yerel seçimlerde kimin ne dediğinin önemi yoktur. Kimin hangi karanlık senaryolardan medet umduğunun önemi olmayacaktır.
RUSYA İLE İDLİB MUTABAKATI
Ülkemiz yeni bir göç dalgasının üstesinden gelemeyecektir. Arzumuz Türkiye'yi anlamalarıdır. Cumhurbaşkanı, Soçi'de Putin'le bir araya gelmiştir. İdlib mutabakatı memnuniyet verici olmuştur. İdlib'de oluşturulan güvenli bölge muhtemel göç dalgasını kaynağında engellemiştir. Sonunda ve şimdilik İdlib'deki sivil halk rahat bir nefes almıştır.
"SURİYE'DEKİ SÜREÇ KRİZ İÇİN KAYNAMA NOKTASINA ULAŞMIŞTIR"
Suriye'deki vahim süreç devletlerarası kriz için kaynama noktasına ulaşmıştır. ABD bu kararı desteklediğini ifade etmiş olsa da terör örgütlerine yaptığı silah desteğini hala kesmemiştir. ABD'nin amacı krizdir, kaostur, siyasi buhrandır.
Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her örgütle kararlı mücadele şarttır ve kaçınılmazdır. Teröristler hangi sınırda bulunursa bulunsun imha edilmelidir. Türkiye'nin sınır dışı operasyonlar ile teröristleri imha etmesi memnuniyet vericidir. TSK'nın operasyonları bölgemizde hiçbir terör örgütünü barındırmama kararlılığının bir göstergesidir. Irak, teröristlerin imha edilmesinden neden rahatsızdır.
Bahçeli uyardı: Suriye'de süreç kriz için kaynama noktasına ulaştı
Tekstil patronunun eşine yaptıkları kan dondurdu: İdrarını ve dışkısını...
Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
Trump'ı kızdıracak sözler: Kaderi Saddam gibi olacak
Son dakika! İran'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Okuyucu Yorumları 0 yorum