Yozgat’ta partililere seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız” diyerek, Cumhur ittifakının Cumhuriyetin 100. yılına ulaşacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat kent meydanında düzenlenen mitingde partililere seslendi. Cumhur ittifakının Cumhuriyetin 100. yılına ulaşacağını belirten Bahçeli, “Cumhur ittifakı istiklalin mimarıdır. Cumhur ittifakı Cumhuriyetin 100. yılına ulaşacaktır. Yozgat’ta zillete yer yoktur, umut yoktur, icazet asla olmayacaktır. Bu defa ki yerel seçimler hayati derecede önemlidir ve bundan önceki yerel seçimlerden faklıdır. Kim ne söylerse söylesin 31 Mart yerel seçimleri bir beka seçimidir. Bu sefer ki seçimler ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına neden olacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açmak isteyenler boş durmuyor. 24 Haziran seçimlerinin rövanşını almak isteyenler el ovuşturuyor. Milli birlik ve beraberliğimize hasım odaklar 31 Mart’a kaos ve kriz gözü ile bakıyorlar. Türkiye’nin güçlenmesini istemeyenler her çirkefliğe ve her çürümüşlüğü tevessül ediyorlar. İstikrar dan korkanlar on şanslarını deniyorlar" dedi.