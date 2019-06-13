HABER

Bahçeli, yarından itibaren İstanbul'da olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2019 13:54 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla yarından itibaren üç gün boyunca muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve iş dünyasının temsilcileriyle geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla yarından itibaren üç gün boyunca muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve iş dünyasının temsilcileriyle geniş katılımlı toplantılarda bir araya gelecek.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bahçeli'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim çalışmaları için yarın İstanbul'a gideceği bildirildi.

Bahçeli'nin yarın İstanbul'a girişi sırasında Çamlıca gişelerinde MHP İstanbul İl Teşkilatınca karşılanacağını ifade eden Kalaycı, Bahçeli ve beraberindekilerin karşılamanın ardından İstanbul İl Başkanlığına gideceğini aktardı. Kalaycı, aynı gün Bahçeli'nin Bengütürk TV ve Türkgün Gazetesi'ne ziyarette bulunacağını belirtti.

- Bahçeli, muhtarlarla kahvaltı edecek

Kalaycı, seçim çalışmaları için Bahçeli'nin cumartesi de muhtarlarla düzenlenen kahvaltıya katılacağına, akşam saatlerinde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, iş dünyası temsilcileriyle buluşacağına dikkati çekti.

İstanbul'da geniş katılımlı toplantılara ağırlık verileceğini bildiren Kalaycı, Bahçeli'nin pazar günü de hemşehri dernekleri üyeleriyle bir araya geleceğini kaydetti.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Binali Yıldırım: “Şu anda Devlet Bahçeli ile ortak programımız yok”Binali Yıldırım: “Şu anda Devlet Bahçeli ile ortak programımız yok”
Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Erdoğan'dan 'yeni askerlik sistemi' mesajı: Hayırlı olsun!

Erdoğan'dan flaş 'yeni askerlik sistemi' mesajı!

Deniz Baykal'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İçişleri Bakanı Soylu: Vatandaşlar acaba İmamoğlu kucaklarken beni ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye S-400'ü almıştır, bu işi bitirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Bakan Soylu için verilen araştırma önergesine ret

Bakan Soylu için verilen araştırma önergesine ret!

Bakan Soylu: İstanbul'da 55 bin polis sayısına ulaşacağız

Soylu'dan İstanbul için polis ve bekçi alımı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.